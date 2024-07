Guasto informatico Microsoft: rimborso voli, come fare?

I disagi provocati dal guasto informatico ai sistemi che utilizzano alcuni dei servizi di Microsoft, causati da un errato aggiornamento per Windows del software di sicurezza Falcon Sensor sviluppato da CrowdStrike, sono per fortuna in via di risoluzione. Tuttavia i disservizi che si sono verificati soprattutto venerdì scorso, e in parte anche sabato e domenica, hanno lasciato strascichi pesanti soprattutto nelle migliaia di passeggeri che si sono visti cancellare il volo, visto che il down ha coinvolto gli aeroporti di mezzo mondo. Finita l’emergenza, chi non è potuto partire può inviare un reclamo alla propria compagnia aerea per verificare la possibilità di ottenere il rimborso del volo e in aggiunta un risarcimento, vediamo come fare.

VOLI CANCELLATI PER IL GUASTO INFORMATICO MICROSOFT: CAUSA DI FORZA MAGGIORE O NO?

Se il rimborso del biglietto spetta a tutti, per avere la certezza di ricevere una risarcimento a seguito del guasto informatico di Microsoft, occorre capire se la problematica rientrerà tra le cosiddette ‘cause di forza maggiore‘, o se la colpa delle cancellazioni ricadrà sulle varie compagnie aeree che non sono state in grado di garantire comunque il servizio. La differenza è fondamentale perché i voli aerei cancellati da cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie, non prevedono automaticamente la compensazione pecuniaria. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, intanto vediamo come si stanno muovendo i vari vettori e quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di disservizio sui voli.

WIZZ AIR: RIMBORSO FINO AL 120%

Limitandoci alle sole compagnie che volano abitualmente negli aeroporti italiani, il comportamento più virtuoso è finora quello messo in atto da Wizz Air, che ha deciso di erogare automaticamente un rimborso del 120% in credito ai passeggeri i cui voli siano stati cancellati entro 24 ore dalla partenza programmata.

La compagnia ha tuttavia specificato che se un cliente desidera prenotare nuovamente il proprio volo invece di ricevere il rimborso, può specificarlo al call center, sul sito o tramite l’app.

Al momento non ci risulta che le altre compagnie più note (ITA Airways, Ryanair, EasyJet, Volotea, ecc.) abbiano inviato comunicazioni analoghe ai propri passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli.

BLOCCO INFORMATICO LUGLIO 2024: COME FARE PER IL RIMBORSO

La normativa europea prevede che i viaggiatori colpiti da un disservizio aereo hanno sempre diritto a una corretta informazione e alla piena assistenza da parte delle compagnie aeree. In particolare, in caso di cancellazione del volo i vettori devono garantire ai passeggeri in aeroporto pasti e bevande, almeno 2 chiamate telefoniche, sistemazione in hotel se l’orario di partenza previsto è almeno un giorno dopo l’orario di partenza previsto, o quando il soggiorno diventa necessario, e il trasporto verso gli alberghi. Queste disposizioni, secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, si applicano sia ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, sia ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro.

Ai passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo, inoltre, deve essere riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto oppure un volo alternativo non appena possibile o in una data successiva concordata reciprocamente. È esclusa invece la compensazione pecuniaria (cioè un risarcimento in aggiunta al rimborso del biglietto) se, come abbiamo visto prima, l’annullamento del volo è dovuto a cause di forza maggiore non prevedibili. Per questo occorre capire, e ci vorrà ancora qualche giorno, se il guasto informatico sarà considerato causa di forza maggiore oppure qualcosa che le compagnie aeree potevano prevedere e risolvere in un altro modo. Di seguito ecco i link per inoltrare la richiesta di rimborso alle compagnie aeree più note: