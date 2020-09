Germania: aumento tassa automobilistica del 40% con omologazione WLTP

Als Teil der WLTP-Zertifizierung muss die Einhaltung der Grenzwerte in einem so genannten RDE-Straßentest (Real Driving Emissions) nachgewiesen werden. Hierfür werden die Entwicklungsfahrzeuge mit portabler Emissionsmesstechnik (PEMS = Portable Emission Measurement System) ausgestattet. Die Messkoffer sitzen auf der Anhängekupplung oder finden im Kofferraum Platz. As part of WLTP certification, compliance with the limits must be verified in a so-called RDE (Real Driving Emissions) road test. For this purpose, development vehicles are equipped with a PEMS = Portable Emission Measurement System. The measurement system is on the trailer coupling or in the boot.