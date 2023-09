Galleria San Gottardo chiusa al traffico: info e strade alternative

Non è affatto un periodo fortunato per i valichi alpini. Dopo l’interruzione del Tunnel del Frejus, che ha impattato anche sui lavori previsti al Traforo del Monte Bianco, e i problemi al Brennero per le limitazioni ai camion imposte dall’Austria, la Galleria del San Gottardo è stata chiusa al traffico autostradale in entrambe le direzioni a causa di una crepa di 25 metri trovata nella volta. Lo stop è a tempo indeterminato e al momento le autorità elvetiche, in attesa di comprendere l’entità del danno, non hanno ancora indicato la data della possibile riapertura. Vediamo quali sono le ultime news e le strade alternative al Tunnel del San Gottardo.

DOVE SI TROVA LA GALLERIA DEL SAN GOTTARDO

La galleria autostradale del San Gottardo si trova completamente in territorio svizzero e collega i villaggi di Göschenen nel canton Uri con Airolo nel canton Ticino. Il tunnel rappresenta l’opera principale dell’autostrada A2 Basilea-Chiasso e, al momento dell’inaugurazione (nel 1980), con i suoi 16,942 km era la galleria stradale più lunga del mondo, poi superata dal tunnel di Lærdal in Norvegia. È una delle arterie più importanti per attraversare le Alpi in direzione nord-sud, ed è frequentatissima anche da automobilisti e camionisti italiani che si recano in Svizzera o in Germania o che tornano da questi luoghi.

GALLERIA DEL SAN GOTTARDO CHIUSA AL TRAFFICO: ULTIME NEWS SULLA RIAPERTURA

Adesso però è tutto fermo perché a partire da domenica 10 settembre 2023 le autorità svizzere hanno chiuso al traffico stradale la Galleria del San Gottardo. La chiusura è dovuta al ‘danneggiamento della soletta intermedia:’ in pratica alcune parti di calcestruzzo si sono staccate dalla galleria e sono cadute sulla carreggiata, senza colpire nessuno ma allertando i tecnici, che durante un primo sopralluogo hanno trovato una crepa di 25 metri sulla volta del tunnel. La data di riapertura non è ancora stata comunicata: i responsabili dell’Ufficio Federale delle strade, infatti, stanno ancora lavorando per determinare l’entità del danno e ripararlo. L’obiettivo è comunque quello di riprendere la circolazione entro la fine della settimana.

STRADE ALTERNATIVE ALLA GALLERIA DEL SAN GOTTARDO

Quali sono le strade alternative alla Galleria del San Gottardo per chi, per esempio, deve recarsi dall’Italia in Germania attraverso la Svizzera, o viceversa?

L’alternativa del treno è percorribile solo parzialmente. Infatti, sebbene il massiccio del San Gottardo sia attraversabile, oltre che in autostrada, anche in treno mediante la nuova galleria di base, il traffico ferroviario è stato bloccato lo scorso 10 agosto, quando un treno è deragliato causando grossi danni all’infrastruttura. La circolazione dei treni merci nella parte est della galleria è ripartita il 23 agosto, mentre sul lato ovest le operazioni di sgombero e recupero continueranno probabilmente fino a fine settembre, dato che nella galleria ci sono ancora otto vagoni da rimuovere. Di conseguenza i treni per i viaggiatori sono stati deviati sulla vecchia linea montana (con cambio di convoglio a Chiasso per varie relazioni passeggeri internazionali).

Le alternative stradali sono invece principalmente tre: