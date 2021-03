Freni auto difettosi: 7 modelli nel richiamo Volkswagen nel mondo

Oltre 38 mila auto da controllare per il rischio dei freni difettosi: i dettagli del richiamo Volkswagen e i modelli coinvolti

Il richiamo Volkswagen per un difetto di produzione coinvolge 7 modelli esposti al rischio di frenata inefficace. L’allarme è stato diffuso dal Rapex, il sistema di allerta della Commissione europea che ha pubblicato il bollettino di richiamo dopo la segnalazione della Germania. Ecco i dettagli al problema dei freni difettosi e i modelli Volkswagen coinvolti nel richiamo.

RICHIAMO VOLKSWAGEN NEL BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il Rapex è il sistema di allerta della Commissione europea che ogni settimana pubblica i bollettini di richiamo di prodotti di vario genere (non alimentari) con rischi per la sicurezza di utilizzo. Normalmente sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità eventuali azioni di richiamo spontaneamente attivate o necessarie per i difetti riscontrati. Proprio come nel caso del richiamo Volkswagen dei modelli su cui un errore di produzione potrebbe rendere i freni auto difettosi o non efficaci. Non a caso la segnalazione A12/00262/21 del richiamo Volkswagen è classificata tra i prodotti con gravi rischi.

IL PROBLEMA AI FRENI CHE HA RICHIESTO IL RICHIAMO VOLKSWAGEN

Il problema riportato in dettaglio dalla Commissione Europea riguarda 7 modelli Volkswagen nelle varianti equipaggiate con cambio automatico e guida a sinistra. A queste si aggiungono anche la Volkswagen e-Golf 7 elettrica. Il bollettino del Rapex spiega che “a causa di un errore di fabbricazione, la piastra del pedale del freno potrebbe non essere stata adeguatamente saldata e potrebbe essere completamente staccata quando il pedale del freno viene azionato improvvisamente. Di conseguenza, l’azionamento dei freni sarà compromesso, aumentando il rischio di incidente”.

I MODELLI DA CONTROLLARE NEL RICHIAMO VOLKSWAGEN AI FRENI

I modelli coinvolti nel richiamo Volkswagen per i freni difettosi sono Tiguan, Golf 8, Golf 7, e-Golf 7, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc prodotti tra il 26 giugno e il 31 agosto 2020. La comunicazione ufficiale dell’organo europeo chiarisce meglio anche i numeri di omologazione dei veicoli da controllare:

E1 * 2001/116 * 0450 *;

E1 * 2007/46 * 2014 *;

E1 * 2007/46 * 0623 *;

E1 * 2001/116 * 0211 *;

E13 * 2007/46 * 1845 *;

E1 * 2007/46 * 0627 *;

Tipi: 5N, CD, AU, 1T, AUV, A1

Il richiamo riguarderebbe circa 38 mila auto in tutto il mondo, di cui circa la metà immatricolate in Germania. Con il codice interno del richiamo Volkswagen 46I6, sarà controllata la conformità delle caratteristiche dei veicoli invitati ad andare in officina.