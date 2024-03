FORUMAutoMotive, Pichetto: nuova speranza per i biocarburanti

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha preso parte al #FORUMAutoMotive, l’evento di rilievo nel panorama della mobilità, per discutere dei futuri scenari della circolazione stradale e delle strategie necessarie per affrontare le sfide legate alla transizione verso una mobilità sostenibile. L’Italia può avere un ruolo chiave con la produzione di biocarburanti riguardo al futuro ban dei veicoli dal 2035.

PICHETTO, IN EUROPA SERVE UNA VISIONE PRAGMATICA

Durante il suo intervento, il Ministro Pichetto ha sottolineato l’importanza di adottare una visione realistica e pragmatica rispetto ai cambiamenti in atto nel settore automobilistico. In particolare, ha enfatizzato la necessità di mantenere una neutralità tecnologica, preservando le eccellenze industriali nazionali e promuovendo l’indipendenza energetica.

REVISIONE BAN 2035 E BIOCARBURANTI: LA POPOSTA DEL MINISTRO PICHETTO

Una delle dichiarazioni più significative del Ministro è stata relativa alla presa di coscienza in Europa riguardo alla necessità di ridurre l’impatto ambientale del settore automobilistico. Pichetto ha infatti affermato: “In Europa abbiamo oggi registrato una presa di coscienza della realtà rispetto alla fuga in avanti degli ultimi anni sulla corsa all’elettrico.” Questa consapevolezza ha portato il Ministro a suggerire una possibile revisione degli obiettivi per il 2035, considerando l’opportunità di includere i biocarburanti come parte integrante della strategia di decarbonizzazione della mobilità.

Una delle proposte concrete avanzate durante l’intervento riguarda la richiesta alla nuova Commissione europea di includere i biocarburanti nella tassonomia europea, al di là delle applicazioni tradizionali nei settori aereo e navale. Questo, secondo il Ministro, potrebbe favorire lo sviluppo di un settore strategico per l’Italia e contribuire alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

TRANSIZIONE ELETTRICA IMPORTANTE, MA E’ UNA SFIDA COSTOSA

Il Ministro Pichetto ha riconosciuto il ruolo fondamentale che l’elettrificazione giocherà nel futuro della mobilità, prevedendo un potenziale aumento significativo del parco auto elettrico in Italia entro il 2030. Tuttavia, ha anche evidenziato le sfide attuali legate ai costi elevati di questa transizione e alla necessità di garantire un accesso equo e accessibile a veicoli a basse emissioni per tutti i cittadini.

Inoltre, Pichetto ha sottolineato l’importanza di incentivare l’adozione di veicoli a basse emissioni attraverso politiche mirate, come l’agevolazione delle flotte aziendali e l’uso degli strumenti fiscali, pur riconoscendo la necessità di evitare un’eccessiva dipendenza dagli incentivi nel lungo periodo.