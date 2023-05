Firenze: stop ai diesel Euro 5 più vecchi, ecco quando e dove

Dopo Milano, Roma e altre città italiane, anche Firenze ‘dichiara guerra’ alle auto a gasolio introducendo il blocco della circolazione dei diesel Euro 5 più datati, seppur in un’area circoscritta della città. A determinare lo stop sono stati gli ultimi dati sui livelli di smog, in miglioramento rispetto al passato ma non abbastanza per evitare questo provvedimento restrittivo. Scopriamo nelle prossime righe quando inizierà lo stop ai diesel Euro 5 a Firenze e dove.

SMOG A FIRENZE: DATI IN MIGLIORAMENTO MA NON ABBASTANZA

Nell’annunciare le nuove limitazioni alla circolazione delle automobili diesel, il Comune di Firenze ha precisato che i livelli di concentrazione del biossido di azoto (NO2) in città sono nettamente migliorati nei primi mesi dell’anno, con una riduzione delle concentrazioni medie nei mesi da gennaio ad aprile dai 53 microgrammi per metro cubo della media degli ultimi quattro anni ai 45 di questo anno. Tuttavia non è ancora abbastanza perché per raggiungere gli obiettivi del protocollo tra Comune e Regione, avrebbero dovuto scendere di ulteriori due punti attestandosi su una media nel primo quadrimestre dell’anno di 43 microgrammi per metro cubo.

STOP DIESEL EURO 5 A FIRENZE: QUANDO INIZIA E IN QUALE ZONA?

Alla luce di questi dati, come previsto nel medesimo protocollo, dal 1° giugno 2023 scatteranno i limiti per i diesel Euro 5 più vecchi, ossia quelli immatricolati dal 2009 al 2011.

Il divieto di circolazione interesserà i viali di circonvallazione dalla Fortezza a Viale Giovane Italia (incrocio con Ghibellina) e, nella direzione opposta, da Viale Amendola (incrocio con Via Fra Giovanni Angelico) fino a Piazza della Libertà, aree già oggetto dei divieti per le auto diesel euro 4 attualmente in vigore.

Il protocollo, sottoscritto da Comune e Regione anche per evitare il blocco improvviso di tutte le auto diesel euro 5 a seguito della sentenza della Corte Europea che obbliga il nostro Paese a rientrare nei parametri, prevede infatti un blocco a scaglioni e la riperimetrazionei dell’area. È dunque facile immaginare che in futuro lo stop ai diesel Euro 5 sarà gradualmente esteso ad altre zone della città di Firenze, fino al divieto totale. Nelle prossime settimane saranno resi noti sia gli incentivi che le deroghe destinate alle categorie di utenti interessate dal provvedimento, attualmente oggetto di discussione tra Comune e associazioni.

FIRENZE, BLOCCO DIESEL EURO 5: IN ARRIVO INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Commentando con la stampa l’introduzione di questo primo blocco per i diesel Euro 5, l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ha spiegato che l’obiettivo della riduzione sotto la soglia delle concentrazioni di NO2 è alla portata della città, anche grazie alle azioni intraprese negli ultimi mesi (controlli, sostituzione flotta bus circolanti nell’area, campagne di comunicazione). Ora però è necessario fare uno step ulteriore limitando la circolazione delle auto più inquinanti. “Faremo comunque di tutto per minimizzare gli impatti dei blocchi sulla vita soprattutto di chi lavora”, ha dichiarato l’assessore Giorgio, “mettendo a punto nuovi bandi con nuove risorse per la sostituzione dei veicoli e agevolando ulteriormente l’uso delle bici e dei mezzi pubblici”.