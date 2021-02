FIA presenta Smart Driving Challenge: la “gara” online sulla guida virtuosa

Vuoi scoprire se il tuo stile di guida può farti vincere un premio? Ecco come partecipare online alla FIA Smart Driving Challenge

Automechanika Frankfurt, la più grande fiera mondiale per l’aftermarket automotive, presenta con la FIA la competizione Smart Driving Challenge. L’evento che si svolgerà esclusivamente online coinvolge le persone da tutto il mondo stimolandole a guidare in modo intelligente. Ecco come registrarsi e partecipare al FIA Smart Driving Challenge: i conducenti con uno stile più eco-friendly potranno vincere denaro e altri premi.

SMART DRIVING CHALLENGE: COMPETIZIONE ONLINE DI AUTOMECHANIKA FRANKFURT

La FIA Smart Driving Challenge 2021 è un evento organizzato da Automechanika Frankfurt, in collaborazione con la società svedese AI e Insurtech Greater Than, per conto della Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). La Smart Driving Challenge è un evento pensato per incoraggiare le persone di tutto il mondo a guidare in modo più intelligente. Vuoi sapere se il tuo stile di guida è abbastanza sicuro e rispettoso dell’ambiente? Per scoprirlo puoi registrati e partecipare all’evento FIA Smart Driving Challenge. La competizione online metterà a confronto diversi piloti in sfide settimanali organizzate. Le sfide settimanali si svolgeranno da febbraio a fine maggio 2021.

COME PARTECIPARE A SMART DRIVING CHALLENGE DI AUTOMECHANIKA FRANKFURT

Ogni giorno i conducenti si sfideranno a vicenda in una guida intelligente, sicura ed ecologica. Per partecipare, oltre alla registrazione sul sito, si dovrà semplicemente usare l’app Automechanika connessa alla propria auto tramite il Bluetooth. Per partecipare all’evento, l’app sarà collegata in rete con una piattaforma digitale che valuta lo stile di guida in tempo reale utilizzando l’intelligenza artificiale. La piattaforma AI confronta i punteggi con un database di circa un miliardo di situazioni di guida provenienti dall’analisi di oltre 130 miliardi di chilometri di guida reali. Ogni set di dati crea un modello di guida che l’AI valuta in tempo reale e traduce sia in rischio che in impronta di carbonio. Più sono bassi, maggiore sarà i il punteggio accumulato.

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2021: LE DATE

L’Intelligenza Artificiale impiegata per la FIA Smart Driving Challenge è stata addestrata dal 2004 ad identificare i modelli di guida in tempo reale con un’accuratezza del 99,98%. “Siamo felici di impegnarci in questa iniziativa e cogliere l’occasione per riunire tutte le parti interessate in un’unica missione congiunta per una guida sostenibile” ha affermato Olaf Musshoff, Show Director di Automechanika Frankfurt. L’evento FIA Smart Driving Challenge è un’anticipazione degli eventi in programma ad Automechanika Frankfurt 2021 dal 14 al 18 settembre.