Europol scopre una frode IVA di 38 milioni sulla vendita di auto

Europol, l’ufficio europeo di polizia, ha sgominato un vasto giro d’affari fraudolento di un gruppo criminale internazionale che si è reso responsabile di una frode sull’IVA per almeno 38 milioni di euro sulla compravendita di oltre 10 mila automobili. All’operazione, denominata Huracan, che ha portato all’arresto di 5 persone con 450 perquisizioni (di cui più di 50 in Italia) e il sequestro di immobili e auto di lusso, hanno partecipato uomini delle forze dell’ordine di 7 Paesi europei (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Ungheria), coordinati dall’Ufficio della Procura europea di Colonia (EPPO).

OPERAZIONE HURACAN SGOMINA FRODE IVA PER 38 MILIONI

Particolarmente importante il contributo della Guardia di Finanza italiana, che ha partecipato all’operazione con circa 250 finanzieri e l’unità cinofila ‘cash dog’ appartenenti a 35 reparti del Corpo. Come detto, l’operazione Huracan ha portato alla scoperta di un vasto schema di frode IVA gestito da un gruppo criminale specializzato nel commercio internazionale di automobili, che si stima abbia compravenduto, nel periodo tra il 2017 e il 2023, circa 10 mila autoveicoli per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro e connessa perdita di gettito IVA per 38 milioni di euro.

COME AVVENIVA LA FRODE SULL’IVA

L’indagine trae origine nel 2021 da quella che inizialmente sembrava un’attività amministrativa di controllo, quasi di routine, in relazione a mancati pagamenti IVA allo Stato italiano da parte di alcuni soggetti a seguito dell’acquisto di un grosso quantitativo di auto dalla Germania, e della successiva vendita dei medesimi veicoli a privati e società in altri Paesi dell’UE. Gli approfondimenti investigativi hanno invece permesso di scoprire l’esistenza di una frode IVA di rilevante entità, in cui sarebbero a vario titolo coinvolti circa 60 soggetti. Secondo la tesi accusatoria, gli indagati avrebbero acquistato autoveicoli in Germania attraverso società italiane e ungheresi rilevatesi attività economiche ‘di comodo’, in quanto gestite di fatto in Germania, o addirittura fittizie. I fornitori tedeschi hanno dichiarato alle autorità fiscali di aver ceduto le automobili in Italia attraverso il meccanismo della ‘cessione intracomunitaria’.

🚨 Investigation Huracán: massive VAT fraud scheme uncovered involving 10 000 cars with 450 investigative measures carried out today in 7 countries 🇧🇪🇩🇪🇭🇺🇮🇹🇳🇱🇵🇹🇪🇸. Five people were arrested. pic.twitter.com/1YdLoDTQmt — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) June 14, 2023

GUARDIA DI FINANZA ITALIANA PROTAGONISTA DELL’OPERAZIONE

L’operazione testimonia l’impegno dell’Ufficio della Procura europea, e di tutte le altre Autorità chiamate in causa (per l’Italia la Guardia di Finanza), nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Europol ricorda comunque che gli arresti, i sequestri e le perquisizioni sono stati emessi nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie. Ciò significa che fino a un giudizio definitivo, vale ovviamente la presunzione di innocenza degli indagati.