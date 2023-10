Esondazione Seveso: strade allagate e linee interrotte, tutte le info

Il nubifragio che nella notte ha colpito Milano ha causato parecchi danni e, immancabile, l’esondazione del Seveso, il torrente che scorre sotterraneo fino a lambire il centro. La violenta perturbazione ha causato, e sta causando tuttora, disagi e allagamenti, costringendo l’azienda dei trasporti a interrompere o a deviare numerose linee di superficie e a chiudere un tratto della metropolitana M3. Di seguito trovate tutte le info sulla situazione della circolazione a Milano.

ESONDAZIONE SEVESO: NOTTE DI TEMPESTA A MILANO

Dopo le intense piogge di ieri pomeriggio, un violento nubifragio con tuoni, tempesta di fulmini e raffiche di vento si è abbattuto su Milano a partire dalle 4:30 del mattino del 31 ottobre. Come riporta il Corriere della Sera, il Seveso è esondato nel quartiere di Niguarda e gli allagamenti, iniziati nella zona nord in viale Fulvio Testi e viale Sarca, si sono successivamente estesi fino al quartiere Isola e al sottopassaggio della stazione Garibaldi.

Attualmente risultano chiusi viale Fulvio Testi, importante arteria di accesso al centro città da nord, e viale Sarca, con automobili ferme nel sottopasso. Disagi al traffico anche nella vicina Sesto San Giovanni, dove il sottopasso per raggiungere la stazione è inaccessibile per allagamento. Come detto, il sottopassaggio della stazione Garibaldi, che permette di raggiungere i binari, si è riempito d’acqua compromettendo in parte anche la circolazione dei treni, che possono subire ritardi fino a 15 minuti e possibile non effettuazione della fermata di Milano Porta Garibaldi. Le linee suburbano saltano la fermata di Garibaldi passante.

NUBIFRAGIO MILANO 31 OTTOBRE 2023: LA SITUAZIONE DELLE METROPOLITANE

ATM ha comunicato che la galleria della metropolitana M3 (gialla) è parzialmente allagata. La linea è pertanto chiusa tra Centrale e Zara e rallentata sul resto del percorso. Maciachini è stata riaperta ma occorre cambiare binario per proseguire. A Zara si cambia normalmente tra M3 e M5, così come a Centrale si possono raggiungere M2 e le linee ferroviarie. Sono in servizio bus sostitutivi che collegano le stazioni di Maciachini e Centrale saltando però le stazioni Zara e Sondrio, che non sono al momento raggiungibili a causa delle condizioni stradali.

Per quanto riguarda invece la metro M1, alcune uscite nelle stazioni di Cairoli, San Babila, Gorla e Primaticcio sono chiuse e bisogna usare quelle alternative. Le stazioni sono comunque in servizio e i treni fermano normalmente. Sulla metro M5 i marciapiedi allagati rendono difficile entrare e uscire dalle stazioni di Istria e Marche, si consiglia quindi di usare le stazioni vicine di Zara e Ca’ Granda.

NUBIFRAGIO MILANO 31 OTTOBRE 2023: LA SITUAZIONE DELLE LINEE DI SUPERFICIE (BUS E TRAM)

L’esondazione del Seveso e il nubifragio della notte a Milano stanno avendo conseguenze sul servizio delle linee di superficie in diverse zone della città. Alcune sono interrotte dopo la caduta di alberi e altre deviate. Ecco la situazione al momento in cui scriviamo:

Tram 5: fa servizio tra Centrale FS e Ortica. Non fa servizio tra Centrale FS e Ospedale Maggiore.

Tram 7: non fa servizio tra viale Fulvio Testi/Santa Monica e piazzale Lagosta.

Tram 10: in entrambe le direzioni devia tra piazza Principessa Clotilde e Centrale FS.

Tram 12: non fa servizio tra piazza Castelli e Roserio. (guasto a scambio).

Tram 33: non fa servizio tra via Farini/via Ugo Bassi e Lagosta.

Bus 42: devia e salta le fermate tra piazzale Farina e via Fulvio Testi/via Santa Marcellina.

Bus 51: non fa servizio tra l’Ospedale Maggiore e il capolinea di viale Zara.

Bus 55: devia e salta fermate tra via Feltre 100 e il cimitero di Lambrate.

Bus 60: non fa servizio tra Centrale FS e il capolinea di viale Zara.

Bus 82: non fa servizio tra piazzale Maciachini e il capolinea di viale Zara.

Filobus 90, 91: non fanno servizio tra via Resegone e piazza Piola.

Filobus 92: non fa servizio tra via Resegone e via Pergolesi.

Bus 727, 728 e 729: tornano al percorso previsto.

Bus 925: devia e salta le fermate tra via Feltre 100 e piazza Udine.

Per informazioni aggiornate all’istante consultate il sito e il profilo X (ex Twitter) di ATM, oppure il profilo X di InfoMobilità Milano.