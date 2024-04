Matera è una delle città più visitate nel sud Italia e forse nell’intero Paese grazie ai meravigliosi Sassi, gli edifici e le architetture rupestri scavate nella roccia che sono patrimonio Unesco dal 1993. Matera è bellissima ma ha un problema serio per una città dalla vocazione turistica: è mal collegata dal trasporto pubblico, con un’unica linea ferroviaria a scartamento ridotto delle Ferrovie Appulo Lucane, molto lenta, e l’aeroporto più vicino situato a Bari, a circa 70 km. Questo significa che la maggior parte dei visitatori si reca a Matera in automobile, con ovvie conseguenza sul fronte del traffico e della disponibilità di parcheggi. A beneficio dei nostri lettori diamo qualche consiglio su dove parcheggiare a Matera per visitare i Sassi.

PARCHEGGIARE A MATERA VICINO AI SASSI CON L’AUTO

Diciamo subito che gli antichi rioni di Matera conosciuti come ‘Sassi’ sono una zona non accessibile con l’auto, salvo in alcuni brevi orari e aree. Per chi vuole visitarli, i due accessi principali sono rappresentati da via D’Addozio (riferimento: lato Villa Comunale, rotonda di congiunzione di via Rosselli con via Lucana) per il Sasso Barisano, e da via Bruno Buozzi (riferimento: intersezione di congiunzione di via Ridola con via Lucana) per il Sasso Caveoso.

Le autovetture che giungono in prossimità degli accessi principali dei Sassi possono usufruire di numerosi parcheggi pubblici o privati. Tutti questi parcheggi di Matera hanno il vantaggio di essere vicini al centro cittadino e agli stessi Sassi, che pertanto si possono raggiungere a piedi o, ancora più comodamente, con il bus della linea Sassi che è attiva dalle 7:30 alle 23:30 con corse ogni mezzora. Qui gli orari con tutte le fermate.

Parcheggi pubblici:

Parcheggio Via Lanera (consigliato)

Parcheggio di Via Aldo Moro (Piazzale del Comune)

Parcheggio di Piazza Cesare Firrao

Parcheggio di Piazza Kennedy/Via Cappelluti

Parcheggio di Via Lucana

Parcheggio di Piazza Bianco

Parcheggi di Piazza della Visitazione/Via Aldo Moro (Stazione Ferrovie Appulo Lucane).

La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento si può pagare facilmente con l’app EasyPark.

Parcheggi privati:

Parking Sant’Isidoro Via Lanera (Tel. 328.1863127)

Parcheggio Via Timmari (Tel. 347.8621066)

Parcheggio Via Rocco Scotellaro (Tel. nd)

Parcheggio di Via Saragat (Tel. 800.629.057)

Eni Parking di Via Lucana (Tel. 800.101.290)

Parcheggio Autoservizi Damasco (richiede autorizzazione per l’accesso nella ZTL, Tel. 0835.334605).

A Matera per visitare i Sassi si può anche parcheggiare sulle strisce blu a pagamento presenti in via Lucana e sulle strade principali del centro storico.

Individua l’ubicazione dei parcheggi di Matera navigando nella mappa.

PARCHEGGIARE A MATERA CON IL CAMPER

Per la sosta dei camper (autocaravan) a Matera sono disponibili l’ultimo livello del parcheggio di via Saragat e l’area attrezzata di via dei Normanni. Inoltre ci sono numerose aree di sosta private per camper servite da bus navetta per i Sassi e il centro storico, come per esempio l’Agriturismo Masseria del Pantaleone, l’Agriturismo Le Matinelle e la Masseria Radogna.

Aree pubbliche per camper:

Area camper Parco Serra Venerdi – Via dei Normanni

Tel. 327.1135220 – cooperativatestudo@gmail.com.

Area Camper parcheggio Via Saragat

All’ultimo livello.

Aree private per camper:

Area camper Kartodromo della Palomba

www.camperonline.it

Autoparco di Matera e Area camper – Contrada Pantano

www.autoparcomatera.it

Area camper Matera – contrada Pedale della Palomba

www.areacamper-matera.it

Area camper Masseria Radogna – Contrada Murgia Timone

www.ceamatera.it

Area camper Tenuta Lamacchia

www.tenutalamacchia.com

Area camper Masseria del Pantaleone

bb.agriturismopantaleonematera.it

Area camper Le Matinelle

www.lematinelle.com

Agricampeggio Nonna Rosa

www.nonnarosamatera.it.

PARCHEGGI MATERA SASSI: AUTOBUS TURISTICI

Gli autobus turistici che arrivano in città devono seguire le indicazioni Matera Centro ed effettuare la sosta breve per il carico e scarico dei passeggeri presso il piazzale di sosta di Piazza Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria. Per parcheggiare si devono usare esclusivamente questi parcheggi autorizzati privati:

Autoparco Contrada Pantano – nella contrada omonima

Terminal Bus Nolè – Contrada Rondinelle (complanare della SS 99 Matera – Altamura, uscita Santeramo Serra Paducci – Zona Commerciale 2)

Autoparco Grassani – Via dell’Artigianato 20.