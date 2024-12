Divieto di fumo a Milano: eccezioni e multe dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 scatterà il divieto di fumo a Milano esteso a tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico all’aperto. La misura fa parte del Piano Aria e Clima del Comune, che mira a migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di polveri sottili, contribuendo così alla salute pubblica e al benessere della comunità. Questo provvedimento si inserisce nel piano di sostenibilità della città, già avviato negli anni precedenti, e ha implicazioni dirette anche per i conducenti di veicoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul divieto di fumo all’aperto a Milano, le sigarette elettroniche e le sanzioni previste.

OBBLIGHI E DIVIETI PER I FUMATORI A MILANO

Il divieto di fumo a Milano si applica all’aperto, in aree pubbliche come parchi, fermate dei mezzi pubblici, zone pedonali densamente frequentate (incluse vie e strade) e aree verdi (aree cani e le aree giochi, i cimiteri, le strutture sportive e gli spalti di queste ultime). Il divieto integra la normativa già in vigore dal 2021 sul divieto di fumo in prossimità di scuole, ospedali e strutture sanitarie.

Distanza di Sicurezza Fumatori Milano: I fumatori potranno continuare a farlo solo in luoghi isolati ad una distanza di almeno 10 metri da altre persone. Questo significa che il fumo sarà consentito solo in aree dove non ci siano altri individui nelle vicinanze. Sarà quindi obbligo del fumatore trovare un punto isolato e non pretendere che sia chi subirebbe il fumo passivo a spostarsi.

Invece è vietato fumare in auto quando si trovano minorenni o donne in gravidanza a bordo, come abbiamo già spiegato in questo articolo.

DIVIETO FUMO MILANO E SIGARETTA ELETTRONICA

Il divieto si applica a tutte le forme di fumo da tabacco, inclusi sigarette e sigari. Tuttavia, l’uso di sigarette elettroniche (e-cig) non è incluso nel divieto e rimane consentito ovunque. Le aree già soggette a restrizioni dal 2021, come fermate dei mezzi pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi, continueranno a essere vietate per il fumo.

MULTA DIVIETO DI FUMO MILANO

Anche se il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale non lo specifica, il divieto di fumo in prossimità di fermate bus e taxi potrebbe essere applicato anche se si fuma con il finestrino abbassato mentre si è in sosta seduti in auto. Quindi è bene prestare attenzione alle multe.

Chi non rispetterà il divieto di fumo sarà soggetto a sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 40 euro a un massimo di 240 euro. Le multe saranno applicate dalle autorità competenti e mirano a garantire il rispetto delle nuove normative.

PERCHE’ MILANO HA DECISO DI VIETARE IL FUMO ALL’APERTO

L’amministrazione comunale ha adottato questa misura per affrontare le problematiche legate all’inquinamento atmosferico. Oltre al fumo, infatti, è stata adottata una stretta anche sulle emissioni da fuochi d’artificio, attività produttive e cantieri di lavoro.

“Questo secondo step riguardante il divieto di fumo inserito nel Regolamento per la Qualità dell’Aria che estende, di fatto, a tutta la città il divieto già in vigore in diverse aree e zone, è in primis un’azione di sensibilizzazione che punta a scoraggiare stili di vita che sappiamo essere dannosi per la salute di tutte le persone, non solo dei fumatori. Il fumo di sigaretta, secondo i dati di Arpa Lombardia, è infatti responsabile del 7% delle emissioni di polveri sottili. – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. I comportamenti dei singoli possono fare la differenza e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria della nostra città, quindi, da fumatrice, sarò la prima a cambiare le mie abitudini: sono consapevole che fare rispettare questo provvedimento non sarà semplice né immediato, ma sono anche convinta che sarà uno strumento per avviare un vero cambio culturale.”