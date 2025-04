Dieselgate VW: è attiva la piattaforma per i rimborsi in Italia

È finalmente attiva la piattaforma online dedicata ai rimborsi per gli oltre 60.000 proprietari di veicoli diesel Volkswagen coinvolti nel caso noto come Dieselgate. Il sistema consentirà ai clienti VW che ne hanno diritto di presentare domanda per ricevere un indennizzo economico, con importi compresi tra 550 e 1.100 euro per ciascun richiedente.

DOVE CHIEDERE IL RIMBORSO PER IL DIESELGATE VOLKSWAGEN

Il caso Dieselgate, esploso nel 2015, ha rappresentato uno dei più rilevanti casi dell’industria automobilistica, che ha coinvolto consumatori e istituzioni ad ampio spettro. Dopo anni di contenziosi in Italia, la collaborazione tra Altroconsumo e Volkswagen ha permesso di trovare una soluzione extragiudiziale che chiude un lungo capitolo giudiziario e riconosce un risarcimento ai cittadini danneggiati.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.classactionemissioni.it, è infatti stato realizzato da Altroconsumo per dare attuazione all’accordo transattivo concluso nel 2024 con il Gruppo Volkswagen, che ha segnato la chiusura della lunga class action promossa in Italia.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO PER IL DIESELGATE VOLKSWAGEN

Il portale si presenta con un’interfaccia intuitiva e accessibile, pensata per guidare l’utente passo dopo passo nella registrazione della richiesta di rimborso. Una volta collegati alla piattaforma bisognerà procedere così:

Accedere tramite SPID o CIE ;

o ; Inserire la targa dell’auto ammessa alla class action ;

; l’IBAN dove sarà accreditato il rimborso;

dove sarà accreditato il rimborso; un indirizzo di posta elettronica ;

; un numero di cellulare;

La somma spettante verrà determinata in base alle specifiche condizioni previste dall’accordo, tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e della posizione giuridica del proprietario.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO VW

La piattaforma resterà attiva per un periodo di otto mesi a partire dal 10 aprile 2025, offrendo una finestra temporale ampia per completare la procedura di adesione. Per fornire supporto a chi dovesse incontrare difficoltà, Altroconsumo ha attivato un Call Center dedicato, disponibile al numero 02.35.92.72.59.

E’ possibile consultare nel dettaglio le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità e i documenti richiesti per ottenere il rimborso sul sito di Altroconsumo.