DEKRA per la mobilità sicura e sostenibile: “Importante sensibilizzare”

In occasione dell’Earth Day 2024, Giornata mondiale della Terra, DEKRA ha allestito nello scenario del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma il Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile, uno spazio di oltre 1000 mq pensato per studenti, ragazzi e famiglie, ma anche aziende e stakeholders, per parlare di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobilità del futuro attraverso laboratori didattici, workshop e incontri formativi.

EARTH DAY 2024 A ROMA

L’evento si è svolto all’interno del Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, un appuntamento ormai storico che coinvolge studenti e famiglie da tutta Italia per vivere il piacere della natura, dello sport e della musica. Giunta alla 54^ edizione, l’Earth Day – Giornata Mondiale della Terra è la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi Membri.

SENSIBILIZZARE I CITTADINI E I GIOVANI SULL’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA

Toni Purcaro, vice-presidente esecutivo del Gruppo DEKRA e presidente di DEKRA Italia, ha presentato l’evento ricordando l’impegno dell’azienda per la mobilità sicura e sostenibile: “Come azienda leader nel settore dei servizi di ispezione e certificazione, riteniamo che sia nostra responsabilità promuovere pratiche e tecnologie che tutelino il pianeta e le persone. In tal senso, il Villaggio per la Mobilità Sicura e Sostenibile è stata un’iniziativa concreta per sensibilizzare i cittadini e i giovani sull’importanza di adottare comportamenti virtuosi quando si è alla guida. Attraverso attività interattive, dimostrazioni e laboratori, abbiamo fatto toccare con mano come la sicurezza stradale e il rispetto dell’ambiente siano strettamente correlati. Mobilità sostenibile significa scegliere mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, ma anche adottare uno stile di guida prudente che riduca il rischio di incidenti“.

PURCARO: “DEKRA IN PRIMA FILA PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE”

Importante, in quest’ottica, il recente Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale che ha acceso un faro sul tema, insistendo molto sull’importanza di una guida più consapevole e sicura che rispetti le regole e il Codice della Strada. “Ogni anno sulle strade europee si registrano ancora troppe vittime e feriti gravi, con costi sociali ed economici enormi“, ha aggiunto Purcaro. “DEKRA è in prima linea per diffondere la cultura della prevenzione e fornire servizi avanzati che rendano i veicoli più sicuri ed eco-compatibili. La transizione verso una mobilità green e a zero vittime richiede l’impegno di tutti: istituzioni, aziende e singoli cittadini. Sono certo che iniziative come il nostro Villaggio possano contribuire a rafforzare questa presa di coscienza collettiva. Solo lavorando insieme, con un approccio integrato e lungimirante, potremo consegnare alle nuove generazioni un mondo più pulito e strade più sicure su cui viaggiare“.