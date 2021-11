Cyber Monday 2021: le occasioni più utili per l’auto

Le offerte Cyber Monday 2021 durano solo 24 ore: ecco come prepararsi a cogliere le occasioni più utili per l’auto e i consigli per evitare fregature

Il Cyber Monday 2021 è il 29 novembre, ed è tradizionalmente il lunedì successivo al Black Friday che quest’anno è stato il 26 novembre. A differenza delle offerte del venerdì nero che durano l’intera settimana, le offerte del Cyber Monday 2021 hanno durata di sole 24 ore. Per molti venditori sarà l’occasione di riproporre sconti su prodotti non venduti nella settimana precedente, ma prevalentemente sulle vendite online. Ecco i consigli su come sfruttare al meglio gli sconti e quali sono gli accessori hi-tech più utili per l’auto da poter comprare.

CYBER MONDAY 2021: DATA, DURATA E SCONTI

Il Cyber Monday è l’evento mondiale che segue cronologicamente il Black Friday, ma si differisce da quest’ultimo per la tipologia di vendite. Il significato di “Cyber Monday” è “Lunedì Virtuale” con chiaro riferimento agli sconti online. La durata del Cyber Monday 2021 è 24 ore dalla mezzanotte di lunedì 29 novembre. In molti spesso si chiedono se conviene di più il Black Friday o il Cyber Monday? In genere gli sconti Black Friday arrivano mediamente al 50% e poiché alcuni prodotti restano invenduti, è più facile trovare gli stessi prodotti in offerta con Cyber Monday fino al 70%. Ovviamente se si tratta di offerte appetitose e su scorte limitate, attendere il Cyber Monday può significare restare a mani vuote. Per i consigli su come utilizzare al meglio il Cyber Monday 2021, ti rimandiamo ai paragrafi successivi.

GLI ACCESSORI AUTO DA COMPRARE CON GLI SCONTI DEL CYBER MONDAY 2021

Le offerte Cyber Monday 2021 che non dovreste farvi scappare riguardano tutti gli accessori auto o prodotti per la manutenzione e la sicurezza che durante l’anno hanno un costo molto più alto. Su molti siti di e-commerce come Amazon, eprice, ecc. o i negozi online Expert, Mediaworld, Unieuro, ecc. è facile trovare offerte più vantaggiose rispetto alla settimana precedente al Cyber Monday. Ecco perché può convenire puntare agli accessori con un prezzo di listino più alto (ma occhio ai venditori furbi, come spieghiamo più sotto). Sulla scorta di quanto detto, potreste valutare:

-L’acquisto di una dash cam auto completa con funzione video sorveglianza per tenere sempre sotto controllo l’auto;

– Un avviatore di emergenza per batteria auto per viaggiare sereni anche a temperature molto basse;

– Amazon Echo Auto, per controllare alcune funzioni del cellulare tramite Alexa;

– Un kit TPMS aftermarket per guidare sempre con la giusta pressione degli pneumatici;

– Un caricabatterie auto automatico per assicurarsi che l’auto sia sempre pronta a partire;

Queste ovviamente sono solo alcune idee: il modo migliore per approfittare del Cyber Monday 2021 è far combaciare le offerte con le vostre esigenze. Ecco di seguito alcuni consigli per non farvi fregare.

CYBER MONDAY 2021: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Come riconoscere le offerte del Cyber Monday da quelle finte? Esattamente come per il Black Friday, ecco qualche consiglio sempre valido:

– Informarsi sui prezzi del prodotto che volete acquistare. In questo modo saprete sempre se state pagando il giusto prezzo scontato a prescindere dal canale di vendita;

– Confrontate sempre più venditori poiché gli sconti sono sempre arbitrari: uno sconto basso potrebbe essere più conveniente se applicato allo stesso prodotto che parte da un prezzo inferiore. E’ per questo che Amazon è tra i più trasparenti: per ogni prodotto viene mostrato chiaramente il prezzo originale e il prezzo scontato.

– Tradizionalmente durante il Cyber Monday si punta a ottenere lo sconto maggiore, quindi ai prodotti che durante l’anno costano di più.

– Il Cyber Monday può essere l’occasione giusta per anticiparsi sui regali di Natale, riuscendo anche a risparmiare. Attenzione però alle politiche di reso: in caso di difetti scoperti settimane dopo l’acquisto, il venditore potrebbe rifiutarsi di sostituirlo, applicando alla lettera le condizioni di garanzia e quindi offrirvi la sola riparazione. Meglio provare subito il vostro acquisto, se non si tratta di un regalo sigillato che sarebbe poco carino scartare al posto del destinatario.