Coupon eBay di settembre: come utilizzare i codici sconto

Al via la promozione su molti prodotti e accessori con coupon e sconti eBay di settembre: ecco una guida passo passo e come sfruttarli

Il rientro dalle vacanze è sempre l’occasione per fare ordine o manutenzione in auto e in garage e quindi un’occasione per acquistare utensili e accessori utili con i coupon eBay di settembre. Si tratta di una promozione con cui è possibile acquistare su eBay utilizzando codici sconto del 15%. In questa guida abbiamo selezionato i top seller e partner di eBay e vi diremo come usare il coupon eBay nel modo corretto. Vi ricordiamo, come nelle precedenti promozioni, che lo sconto è valido per qualsiasi acquisto che preferite, a patto che rispetti le condizioni della promozione di cui parliamo nei paragrafi seguenti. Ecco come riscattare il coupon eBay di settembre valido per 3 settimane.

COUPON EBAY DI SETTEMBRE SU ACCESSORI AUTO E RICAMBI

Il Coupon eBay del 15% è valido su molti prodotti offerti a prezzi scontati dai migliori venditori eBay che trovate a questo link e che appartengono alle seguenti categorie:

– oli, fluidi e lubrificanti su eBay;

– auto: ricambi e accessori su eBay;

– auto: tuning ed elaborazione su eBay;

– GPS, audio ed elettronica auto su eBay;

– auto: cura, manutenzione e rimorchi su eBay;

– garage: utensili e prodotti su eBay.

Per velocizzare la ricerca di ricambi e accessori che ti interessano, metti nel garage virtuale myGarage eBay i veicoli di famiglia con Marca, Modello, Motore e Allestimento. Potrai sapere subito se i prodotti sono compatibili o meno con la tua auto ed evitare un acquisto errato.

COUPON EBAY SETTEMBRE 2022: ALCUNI ESEMPI

Per darvi un’idea dei prodotti che potreste acquistare, qui di seguito abbiamo selezionato alcuni esempi di accessori e ricambi auto online con il Coupon eBay di settembre. Vi ricordiamo nuovamente che rispettando le condizioni del Coupon eBay, potete utilizzare lo sconto del 15% su qualsiasi prodotto compatibile, ad esempio per la manutenzione in fai da te, la visibilità, la sicurezza di guida e molto altro.

– kit Spazzole Tergicristallo Bosch Aerotwin su eBay per Mercedes Classe A. Puoi trovare quelli adatti alla tua auto tra i tergicristalli auto in offerta su eBay.

– trattamento antiusura motore Ceratec Liqui Moly su eBay e tanti altri prodotti per il Car Care su eBay.

– batteria auto Varta Silver Dynamic H3 su eBay. Ricorda di confrontare le caratteristiche della tua batteria o inserire la tua auto su myGarage eBay per evitare errori. Oppure puoi cercare quella che preferisci nella sezione batterie per auto su eBay. Se non le conosci, ecco un approfondimento sulle differenze tra batteria al piombo, EFB e AGM.

COME UTILIZZARE IL COUPON EBAY SETTEMBRE 2022

Il coupon sconto del 15% è utilizzabile per l’acquisto di ricambi e accessori auto in vendita su eBay, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui;

– valore coupon: 15%;

– sconto massimo per utilizzo: 100 €;

– numero utilizzi massimo per utente: 2;

– spesa minima richiesta per utilizzo: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente: 200 €;

– inizio promozione: 5 settembre 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 25 settembre 2022 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto del 15% su eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

Approfittane subito, non perdere l’occasione di acquistare ciò che preferisci tra tanti accessori e ricambi auto a prezzi scontati su eBay.