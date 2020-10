Costi auto 2020: -7,4% per assicurazione, carburante e bollo in Italia

Gli italiani hanno speso in media 120 euro in meno: ecco i costi auto 2020 e i dettagli su carburante, assicurazione, revisione e bollo

I costi auto 2020 in Italia sono diminuiti in media di oltre il -7% secondo l’indagine di un noto comparatore di preventivi online. Nel 2020 gli italiani hanno speso circa 122 euro in meno tra costo assicurazione, costo carburante e costo bollo – revisione auto. Ecco il dettaglio dei costi auto 2020 in Italia regione per regione.

COSTI AUTO 2020: LA SPESA PER REGIONE

L’indagine costi auto 2020 in Italia di SOS Tariffe mette in luce una decisiva sforbiciata alle spese auto fisse: quelle da cui non si scappa con l’auto di proprietà. Tra le regioni in cui la spesa auto è stata minore rispetto al 2019 ci sono la Valle d’Aosta (1240 euro), Liguria (1341 euro) e Basilicata (1357 euro). All’estremo opposto c’è invece la Campania, che resta la regione dove si paga di più: oltre 2 mila euro, seppur in diminuzione rispetto al 2019. Le regioni in cui la media di costi auto 2020 è diminuita di più sono la Puglia (-22%) e la Valle d’Aosta (-19%). Nel 2020 invece hanno pagato di più (rispetto al 2019) gli automobilisti in Friuli-Venezia Giulia (+3,54%), Lombardia (+1,81%), Trentino-Alto Adige (+1,63%) e Lazio (+0,4%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO ASSICURAZIONE AUTO 2020

Il costo assicurazione in Campania (poco più di mille euro) è la voce di spesa che pesa molto più che in altre regioni sul bilancio costi auto 2020. Il primato conservato rispetto al 2019, vede gli automobilisti campani spendere circa 500 euro in più rispetto alla media italiana. Le regioni dove l’assicurazione auto è più conveniente sono la Valle d’Aosta (341 euro) e il Friuli-Venezia Giulia (346 euro). Per il resto delle regioni invece l’RC Auto ha un costo che oscilla tra circa 400 e 500 euro. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO CARBURANTE IN ITALIA NEL 2020

Dove i costi di assicurazione sono più convenienti, il costo carburante fa alzare il livello di spesa nel 2020. Ad esempio, hanno speso di più per benzina e gasolio gli automobilisti di alcune delle regioni dove l’RC Auto non supera i 400 euro l’anno. Secondo la rilevazione accade in Friuli e Trentino-Alto Adige (985 euro) e Abruzzo (805 euro). Tuttavia i costi di carburante sono quelli su cui si può mettere in conto una maggiore variabilità. In fondo basta spostarsi di qualche km per trovare un prezzo migliore alla pompa.

COSTO BOLLO E REVISIONE AUTO 2020

Il costo bollo auto e revisione ha poche oscillazioni tra le varie regioni; la spesa in Italia nel 2020 è stata in media 242 euro. Fa eccezione però il Lazio, la regione in cui il costo supera 400 euro. Le regioni in cui il bollo auto e la revisione auto fanno spendere meno sono la Liguria (189 euro), la Lombardia (199 euro) e la Toscana (205 euro).