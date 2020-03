Coronavirus: le regole per il transito alle frontiere

Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus con le regole per il transito alle frontiere con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera

A causa del Coronavirus il transito alle frontiere con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera potrebbe subire delle limitazioni o quanto meno dei rallentamenti. Le quattro nazioni confinanti con l’Italia, che per loro fortuna hanno un numero di contagi assai inferiore al nostro (almeno per il momento) e, di conseguenza, stanno cercando di contenere il più possibile la diffusione del virus, sarebbero infatti intenzionate ad applicare misure restrittive per i viaggi da e per l’Italia. Soprattutto dopo la decisione del nostro Governo di istituire la ‘zona protetta’ sull’intero territorio nazionale, limitando gli spostamenti allo stretto necessario. Vediamo i dettagli.

CORONAVIRUS: FRONTIERA TRA ITALIA E AUSTRIA

Scattano martedì 10 marzo 2020 i controlli sanitari delle autorità austriache al Brennero. Al valico italo-austriaco operano due squadre per effettuare controlli a campione sull’autostrada, sulla statale e sui treni. Viene rilevata la temperatura corporea e i viaggiatori devono dichiarare da dove sono partiti. Controlli sono previsti anche a passo Resia e Prato alla Drava. Inutile precisare che ai viaggiatori che presentano qualche sintomo non sarà permesso di entrare in Austria. Intanto il ministero degli Esteri di Vienna ha diffuso un appello chiedendo ai cittadini di nazionalità austriaca che attualmente si trovano in Italia, di lasciare quanto prima il nostro Paese e tornare a casa.

CORONAVIRUS: FRONTIERA TRA ITALIA E FRANCIA

Al momento non sono previste particolari limitazioni al passaggio attraverso i numerosi valichi di frontiera tra Italia e Francia. Vengono effettuati soltanto controlli di ordinaria amministrazione da parte delle forze dell’ordine francesi, sia su strada che su ferrovia. Tuttavia, come precisa il sito web del quotidiano La Stampa, le associazioni di frontalieri sono in stretto contatto con le autorità francesi per tenere monitorata la situazione nell’ipotesi di repentini cambiamenti.

CORONAVIRUS: FRONTIERA TRA ITALIA E SLOVENIA

La Slovenia ha deciso di attuare rigidi controlli sanitari alla frontiera con l’Italia, mediante la presenza di forze di polizia e di personale medico. Chi vorrà entrare in territorio sloveno dovrà sottoporsi a controllo della temperatura, ma non sarà necessario il tampone. Per facilitare le operazioni si chiuderanno i piccoli valichi e il traffico sarà re-direzionato verso i valichi principali, dove sono di conseguenza previsti congestionamenti del traffico e lunghe code. Si attendono ulteriori dettagli su eventuali misure per i tanti lavoratori frontalieri che attraversano quotidianamente il confine tra Italia e Slovenia.

CORONAVIRUS: FRONTIERA TRA ITALIA E SVIZZERA

In Svizzera, e in particolare in Canton Ticino, si può entrare dall’Italia ma solo per motivi di lavoro. Grazie a un accordo tra i rispettivi governi, i quasi 70.000 lavoratori frontalieri italiani possono quindi entrare e uscire dalla Confederazione Elvetica. Salvo ovviamente, che siano soggetti in quarantena o positivi al Coronavirus. Gli interessati possono comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione (il modulo da stampare si può scaricare qui) che può essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.