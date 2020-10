Consumi Benzina e Gasolio: vendite crollate fino al -31% nel 2020

Il Lazio è la regione con il peggiore dato di vendita di carburante nei primi 6 mesi 2020: ecco i consumi di benzina e gasolio per regione

Nel primo semestre 2020 il consumo di benzina e gasolio è inevitabilmente crollato a causa del Coronavirus. L’emergenza ha influito di riflesso sulla vendita di benzina e gasolio per autotrazione. Lo dicono i dati emersi da un’elaborazione del Centro Studi Continental basati sulle statistiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

CONSUMO DI BENZINA E GASOLIO NEI PRIMI 6 MESI DEL 2020

Il consumo di benzina per autotrazione in Italia è calato molto più del gasolio. Le vendite alle pompe di benzina sono calate del 31,2% per la “verde” e del -25,3% per il gasolio per autotrazione. Ma si arriva anche a contrazioni più consistenti in base alla regione. Nel Lazio, la diminuzione dei consumi di benzina e gasolio ha avuto la maggiore flessione: oltre -40% di vendita di gasolio. Mentre in Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite dall’emergenza e in cima alla classifica di vendite di carburante (nel 2019 quasi 700 mila tonnellate di benzina), i consumi sono calati di una quota inferiore.

AUTO A BENZINA, TENDENZIALMENTE PIU’ FERME

Da gennaio a giugno le vendite di benzina per autotrazione in Italia sono passate da 3.568.228 tonnellate nel 2019 a 2.456.491 tonnellate nel 2020, con una diminuzione pari al 31,2%. Sempre nello stesso periodo le vendite di gasolio per autotrazione sono passate da 11.822.405 tonnellate nel 2019 a 8.826.296 tonnellate nel 2020, con un calo percentuale del 25,3%. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. Naturalmente la causa principale di questa diminuzione è da individuarsi nel blocco della mobilità causato dal lockdown imposto in seguito all’emergenza Coronavirus. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CONSUMI DI BENZINA E GASOLIO PER REGIONE

L’elaborazione del Centro Studi Continental fornisce anche i dati sul calo delle vendite di benzina e gasolio per autotrazione a livello regionale. Nel comparto delle vendite di benzina per autotrazione la regione che ha fatto registrare il calo percentuale maggiore è il Lazio (-40,5%), a cui seguono Veneto (-35,4%) e Campania (-34,1%). Anche nel comparto delle vendite di gasolio per autotrazione la regione che ha fatto registrare il maggior calo percentuale è il Lazio (-42,9%), seguito da Piemonte (-31,4%) e Veneto (-29,7%).