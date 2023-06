Consiglio acquisto auto sportive con cambio manuale: budget fino a 70.000 euro

Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it si concentra sulle auto sportive. Nonostante l’elettrificazione sempre più rilevante, il mercato delle quattro ruote conserva ancora un piccolo ma importante segmento di mercato dedicato alle auto sportive “pure” in grado di abbinare cambio manuale e trazione posteriore per una guida divertente e dinamica. La nuova guida all’acquisto si concentra sulle migliori auto sportive con cambio manuale e trazione posteriore disponibili oggi sul mercato avendo un budget fino a 70.000 euro. Le opzioni disponibili in questa fascia di prezzo (si parte da poco più di 30.000 euro) non sono tante ma tutte meritano grande attenzione. Guida aggiornata al 21 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Per scegliere l’auto giusta da acquistare è necessario tenere in considerazione diversi elementi, in particolare se l’obiettivo e completare l’acquisto di un’auto dal marcato carattere sportivo. Il budget a disposizione è, chiaramente, un parametro fondamentale da considerare. Non si tratta dell’unico elemento da considerare: il modo in cui si utilizzerà la vettura, il chilometraggio atteso, la tipologia di motore e, quindi, di alimentazione sono tutte caratteristiche importanti da tenere in considerazione. Prima di analizzare quelle che sono le migliori sportive con trazione posteriore e cambio manuale sul mercato, consigliamo di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

BMW Z4 ROADSTER

Vero e proprio simbolo delle sportive “open air”, la BMW Z4 Roadster è uno dei modelli più interessanti per gli automobilisti alla ricerca di una sportiva con cambio manuale. La vettura della casa bavarese, lunga poco più di 4,3 metri e con configurazione a due posti, è disponibile sul mercato in diverse varianti. Il modello base può contare sul quattro cilindri 2.0 turbo da 197 CV che parte da 55.900 euro per la variante sDrive20i Sport, rientrando tranquillamente nel budget fissato. Per la BMW Z4 si registrano le cinque stelle Euro NCAP nel test del 2019.

FORD MUSTANG

La Ford Mustang è l’auto sportiva americana per eccellenza ed è disponibile con trazione posteriore e cambio manuale. Scegliendo la versione GT Fastback, infatti, la Mustang può contare sul potente 5.0 V8 da 449 CV che garantisce ottime prestazioni oltre che un sound iconico e facilmente riconoscibile. La Mustang è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 54.250 euro. Da notare che c’è anche la Ford Mustang Convertibile che riprende lo stesso motore, sempre abbinato a cambio manuale e trazione posteriore, con un prezzo di 58.750 euro. L’attuale Mustang non è ancora stata testata da Euro NCAP.

MAZDA MX-5

Una delle sportive più economiche ma non per questo meno divertenti da guidare è la Mazda MX-5, simbolo della produzione Mazda. La vettura, che sfiora i quattro metri con configurazione a due posti, può contare sul motore 1.5 Skyactiv-G da 132 CV di potenza, abbinato a cambio manuale e trazione posteriore. Il listino parte da 30.720 euro. C’è anche la possibilità di puntare sulla variante con il 2.0 Skycativ-G da 184 CV che parte da 36.820 euro, conservando trazione posteriore e cambio manuale. C’è anche la versione RF con tetto rigido che parte da 32.620 euro, riprendendo la stessa base tecnica della MX-5. L’attuale Mazda MX-5 non è ancora stata testata da Euro NCAP.

PORSCHE 718 CAYMAN

Quando si parla di sportive non si può trascurare il marchio Porsche che, con un budget di 70.000 euro, propone la sua Porsche 718 Cayman, da circa 4,4 metri di lunghezza. La sportiva tedesca rientra tra le auto acquistabili con il budget disponibile grazie alla variante base Cayman con motore 2.0 benzina da 300 CV. Tale versione può contare su cambio manuale e trazione posteriore e presenta un prezzo di listino di partenza di 67.401 euro. Per il momento, non è disponibile il crash test della Porsche 718 Cayman.

PORSCHE 718 BOXSTER

Porsche mette a disposizione degli amanti delle auto sportive “aperte” la Porsche 718 Boxster, un modello sempre molto apprezzato dagli appassionati. Anche in questo caso, la vettura rientra nel budget esclusivamente con la versione base, chiamata semplicemente Boxster. Questa variante è dotata del motore 2.0 benzina da 300 CV abbinato a cambio manuale e trazione posteriore. Il prezzo parte da 69.475 euro. Per il momento, non è disponibile il crash test della Porsche 718 Boster.

TOYOTA GR86

La gamma sportiva di Toyota può contare sulla Toyota GR86 che, con i suoi 4,27 metri di lunghezza, è sempre molto diverte da guidare potendo, inoltre, contare su linee sportive curate nei minimi dettagli. La sportiva della casa nipponica è dotata del motore 2.4 benzina da 234 CV abbinato a cambio manuale e trazione posteriore per una configurazione all’insegna della sportività. Il prezzo di listino parte da 37.250 euro. La Toyota GR86 non è ancora stata testata da Euro NCAP.

TOYOTA SUPRA

La Toyota Supra è uno dei modelli simbolo della gamma Toyota e, più in generale, rappresenta un punto di riferimento per tutti gli amanti delle auto sportive. Con una lunghezza di quasi 4,4 metri, la Supra è una vettura in grado di soddisfare appieno gli automobilisti con uno stile di guida più dinamico. Il modello base della Supra ha il cambio automatico ma la vettura è disponibile nella variante GR 3.0 con il benzina da 340 CV che viene abbinato a trazione posteriore e cambio manuale, per la gioia degli appassionati. Il prezzo di listino è di 67.700 euro. Per il momento, non è disponibile il crash test della Toyota Supra.