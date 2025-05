Conclave 2025: strade chiuse e autobus deviati a Roma

Mercoledì 7 giugno si apre in Vaticano il Conclave 2025 per l’elezione del nuovo Papa. Tutto il mondo, non solo quello cattolico, attende di conoscere il prossimo Pontefice, la cui elezione potrebbe avvenire già nel corso della prima votazione, prevista nel tardo pomeriggio, mentre in caso di (probabile) fumata nera gli scrutini proseguiranno domani, 8 maggio, con quattro sessioni giornaliere. Intanto anche il Comune di Roma e la locale Questura sono impegnati affinché tutto vada bene, soprattutto considerando che per il Conclave ci sarà oltre un milione di presenze. Ovviamente ci saranno modifiche alla viabilità con strade chiuse e mezzi pubblici deviati, scopriamo i dettagli.

CONCLAVE 2025: PIANO SICUREZZA PER I FEDELI

Il piano di sicurezza predisposto dalla Questura con i rappresentanti di tutte le Forze di polizia, della Polizia di Roma Capitale, della Protezione Civile e della struttura di Missione per il Giubileo, prevede la perimetrazione di via Conciliazione, di via di Porta Angelica e piazza del Sant’Ufficio per consentire a tutti i fedeli e pellegrini di vivere in estrema sicurezza l’elezione del nuovo Papa, con il consueto doppio passaggio di controlli ai varchi di pre-filtraggio e poi ai check point lungo le due ali del colonnato di San Pietro.

Secondo quanto fatto sapere dalla Prefettura, saranno oltre 4.000 le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine che saranno impiegati per la cerimonia di insediamento del nuovo Pontefice. Per i flussi di fedeli che raggiungeranno San Pietro dopo la fumata bianca saranno in campo fino a 1.000 volontari.

CONCLAVE 2025: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA ZONA DI PIAZZA SAN PIETRO

Con riferimento alla viabilità nell’area della Città del Vaticano, sono stati disposti specifici divieti di sosta in via della Conciliazione, via di Porta Angelica, piazza Pio XII, largo degli Alicorni, via Rusticucci, largo del Colonnato, Borgo Santo Spirito, piazza della Città Leonina, via dei Corridori, via dell’Erba, Borgo Sant’Angelo, via Scossacavalli, via dell’Ospedale, via Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, via Paolo VI, Borgo Santo Sepolcro e piazza del Sant’Uffizio.

A piazza Adriana e da piazza Cavour a via Fosse di Castello vige invece il divieto di fermata, mentre le chiusure riguardano Borgo Santo Spirito, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio, via di Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri, via Scossacavalli, via dell’Ospedale, via Cavalieri del Santo Sepolcro, Borgo Sant’Angelo, via dei Corridori, via Rusticucci, via dell’Erba e vicolo del Campanile. Possibili chiusure anche in via dei Corridori, via della Conciliazione e largo degli Alicorni.

AUTOBUS DEVIATI PER IL CONCLAVE 2025 A ROMA

Al momento non sono previste deviazioni dei mezzi pubblici, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore in base agli eventi. Rimanete aggiornati consultando il sito di Roma Mobilità. Per raggiungere l’area di San Pietro con il trasporto pubblico, sulla metro A le fermate più vicine sono Ottaviano e Cipro, con le ferrovie ci sono le linee FL3 e FL5 che fermano proprio alla stazione di San Pietro, e poi c’è la linea FL1 che ferma anche a stazione Trastevere dove è possibile scambiare con le linee FL3 e FL5.

Per raggiungere l’area del Vaticano si possono poi utilizzare le linee di bus 23, 32, 34, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 87, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 495, 881, 916 e la domenica 916F e poi ancora la 982.