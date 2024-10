Concessionarie automobili: come trovare quelle più vicine

Stai pensando di acquistare una nuova auto ma prima vuoi confrontare le offerte delle concessionarie più vicine a casa tua? Allora continua a leggere perché ti daremo gli strumenti giusti per esaudire questa richiesta. La scelta del rivenditore è un passaggio cruciale visto che le concessionarie di automobili non sono semplici punti vendita ma rappresentano il collegamento diretto tra il cliente e la casa costruttrice, offrendo servizi come la manutenzione, la garanzia e l’assistenza tecnica. Per questo motivo è importante trovare una concessionaria affidabile e vicina alla propria zona, a cui potrai rivolgerti per ogni evenienza e necessità, senza sprechi di tempo.

TROVARE LE CONCESSIONARIE AUTOMOBILI PIÙ VICINE CON GOOGLE MAPS

Ovviamente internet è la risorsa primaria per cercare le concessionarie di automobili più vicine. Tra i tanti, Google Maps è forse lo strumento più immediato e versatile per trovare una concessionaria vicina. Basta inserire parole chiave come ‘concessionaria auto vicino a me‘ o il nome specifico di una marca di automobili seguito o preceduto da ‘concessionaria’ (ad esempio ‘concessionaria Fiat’) per ottenere una lista di risultati geolocalizzati. Ecco qualche dritta per avere risultati migliori:

se non l’hai già fatto prima, inserisci la tua posizione o consenti a Google Maps di accedere alla tua posizione GPS;

o consenti a Google Maps di accedere alla tua posizione GPS; filtra i risultati in base alle tue preferenze : puoi scegliere per esempio la distanza, le recensioni dei clienti e gli orari di apertura;

: puoi scegliere per esempio la distanza, le recensioni dei clienti e gli orari di apertura; puoi anche visualizzare le foto della concessionaria per avere un’idea preliminare sulla qualità del servizio.

Google Maps, che puoi usare sia su browser che su app, è utile anche per ottenere indicazioni stradali e informazioni di contatto come numero di telefono ed email.

CERCA LE CONCESSIONARIE AUTO NEI SITI WEB DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Le case automobilistiche prevedono quasi sempre sul loro sito web una sezione per aiutare i clienti a trovare la concessionaria ufficiale più vicina. Questo strumento è particolarmente utile se hai già deciso di orientarti verso una marca specifica o se necessiti di un determinato servizio. Di solito basta inserire la tua città o il tuo codice postale per trovare i rivenditori autorizzati presenti in zona. Inoltre molti siti permettono di configurare l’auto a seconda delle proprie preferenze e di richiedere un preventivo direttamente alla concessionaria più vicina. Clicca su questi link per trovare le concessionarie di ciascuna marca:

CONCESSIONARIE AUTOMOBILI: TROVA LE PIÙ VICINE CON LE PAGINE GIALLE

Se stai cercando la concessionaria di automobili più vicina a te, ma sei in un luogo che non conosci e hai una certa urgenza, puoi trovare una soluzione consultando il sito o l’app di Pagine Gialle che consente di scoprire tutti i rivenditori di auto nei dintorni. Digitando la località di tuo interesse, visualizzerai immediatamente i concessionari nelle vicinanze, troverai i loro recapiti e i servizi offerti, e anche una mappa interattiva per avere una chiara idea della distanza rispetto al punto in cui ti trovi.

PORTALI SPECIALIZZATI E APP DI MOBILITÀ

Infine ci sono portali specializzati che aggregano le informazioni su diverse concessionarie auto. Siti come Autoscout24, Subito.it e altri similari offrono opzioni avanzate di ricerca per trovare concessionarie, filtrando per tipo di auto (nuove, usate, km 0), tipologia di venditore (ufficiale o multimarca), e spesso includono recensioni e dettagli su servizi accessori.

Oltre ai siti web, esistono anche app dedicate alla mobilità che forniscono informazioni sulle concessionarie. Tra le più popolari, Waze e HERE WeGo integrano dati sulle concessionarie più vicine mentre ti muovi nel traffico.