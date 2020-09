Comprare l’auto online: il 40% degli italiani è favorevole

Nel 2020 cresce la quota di italiani favorevoli a comprare l’auto online: toccare l’auto e l’immatricolazione frenano i consumatori meno esperti con la tecnologia

Comprare l’auto online è una possibilità sempre più concreta: 4 italiani su 10 farebbero l’acquisto online dell’auto nuova. E’ quanto emerge da un sondaggio di Quintegia. Ecco come sarà l’acquisto online dell’auto secondo l’opinione degli italiani.

COMPRARE L’AUTO ONLINE, COSA PENSANO GLI ITALIANI

Comprare l’auto tramite le piattaforme di e-commerce è una realtà consolidata dal recente lockdown da Coronavirus. È l’anticipazione dell’annuale Automotive Customer Study di Quintegia che sarà presentato nel corso dell’Automotive Dealer Day. L’evento riservato ai professionisti della compravendita di veicoli, da mercoledì 16 settembre 2020, che quest’anno si terrà in remoto e in formato digitale. Su un campione rappresentativo di oltre 3400 intervistati in Italia nel 2020, il 41% dei consumatori sarebbero interessati ad acquistare una vettura direttamente sul web. Il dato è in crescita rispetto al 34% dello scorso anno e rafforzato anche dall’indagine su un campione “smart” di persone tra i 18-54 anni. Bisogna considerare anche la tendenza del campione ad uno stile di vita attivo e a comportamenti di acquisto innovativi, spiega il rapporto.

ACQUISTO AUTO ONLINE: DOVE

Sul fronte delle piattaforme, i siti ufficiali delle case automobilistiche si confermano la scelta più sicura per il 78% degli intenzionati all’acquisto online. Tra i canali ufficiali per comprare un’auto da casa ci sono quelli dei concessionari (50%) e dei professionisti dell’e-commerce (15%). Amazon da solo conquista la fiducia del 44% dei potenziali “e-buyer” e dell’85% del campione “smart”. Solo 1 rispondente su 100 esclude completamente la possibilità di rivolgersi per l’auto al colosso dell’e-commerce. Non si può non citare i tentativi fatti dalle Case auto negli ultimi anni, una tra i vari, la Toyota Aygo Amazon Edition, una versione limitata (soli 50 esemplari) e riservata esclusivamente all’acquisto online con consegna a casa.

AUTO NUOVA ONLINE: PERCHE’ SI E PERCHE’ NO

Le motivazioni che spingerebbero a un acquisto online dell’auto nuova sarebbero la comodità della gestione da casa (51%), la trasparenza dell’offerta (29%) e la convenienza economica (28%). Le motivazioni che invece vedono contrari gli intervistati a comprare l’auto online c’è la necessità del supporto di una persona esterna. La figura del consulente, sebbene in calo (dal 62% del 2019 al 53% di quest’anno), ha ancora un ruolo centrale per molti. C’è poi il bisogno di vedere l’auto (29%) che in genere apre sempre a trattative sul prezzo che in remoto non sarebbero così dirette e naturali. In ultima analisi, la paura di non riuscire a gestire le scartoffie e la parte amministrativa dell’acquisto dell’auto nuova online nel 19% dei casi.