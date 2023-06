Come prepararsi a un lungo viaggio in auto con la famiglia

Avete in programma un road trip e non sapete se sarà un incubo o una bellissima esperienza formativa? Quando si affrontano lunghi viaggi in auto, soprattutto con i bambini al seguito, occorre programmare bene in anticipo tutti i dettagli, dalla partenza all’arrivo. Il viaggio con la famiglia è prima di tutto una sfida, dalla quale possiamo uscire vincitori o sconfitti: sta a noi prendere tutte le precauzioni necessarie.

COME PROGRAMMARE UN LUNGO VIAGGIO IN AUTO IN FAMIGLIA

Possiamo considerare un viaggio ‘lungo’ se dura più di 3-4 ore. Ore in cui è impossibile allungare completamente le gambe, e si è costretti ad assumere una posizione che a lungo andare diventa scomoda e insopportabile. Ecco perché è necessario programmare bene il viaggio, in modo da inserire nell’itinerario tappe piacevoli, sia per i grandi che per i più piccoli. L’ideale è trovare un parco, magari con un bar vicino dove prendere un caffè mentre i bambini si sgranchiscono le gambe. Ecco qualche suggerimento:

Programmare soste regolari , più o meno ogni due ore. Ci si potrebbe fermare per pranzo, per cena oppure per fare un picnic. Ormai il GPS ci viene in aiuto, indicando tutte le stazioni di servizio disponibili sull’itinerario.

Portare con sé cibo e acqua . Anche in macchina è importante avere sempre a portata di mano qualcosa da sgranocchiare, per alleviare i morsi della fame e ammazzare il tempo. Ogni bambino potrebbe avere già pronta la sua postazione, con l'acqua, qualche gioco ed eventualmente anche un dispositivo elettronico per passare il tempo.

Preparare qualche gioco da svolgere in compagnia . Esistono tanti giochi divertenti da fare in automobile tutti insieme, adatti alle varie età dei bambini. Basta compilare una lista in modo da non dimenticarli all'ultimo momento.

Fare incetta di prodotti che potrebbero essere utili. Durante un lungo viaggio potrebbero servire salviette umide, disinfettanti per le mani, rimedi di vario genere in base alle necessità individuali. A seconda delle temperature, si possono portare con sé anche integratori di sali minerali per affrontare meglio il caldo, oppure gomme da masticare per smorzare la sensazione di nausea, utilissime per chi soffre il mal d'auto. Tutti questi prodotti sono disponibili su Redcare, una farmacia online ben fornita con i migliori brand del settore.

Prima di mettersi in marcia è inoltre consigliato aver già rifornito nei giorni precedenti, in modo da non allungare ulteriormente il tempo da trascorrere in automobile. In più, è raccomandato anche un controllo del veicolo, con il check dell’olio, dell’acqua e della pressione delle gomme.

COME ‘AMMAZZARE’ IL TEMPO DURANTE IL VIAGGIO IN AUTO?

Gli amanti della musica possono costruire una playlist individuale, mentre chi preferisce giocare può procurarsi un gioco da viaggio. Ne esistono tanti, dai giochi tattili, come i pannelli attività, ai classici giochi da tavolo in formato tascabile, come il monopoli, gli scacchi e il memory. Con i bambini più piccoli si può programmare il viaggio in modo da trovarsi in auto al momento del pisolino: praticamente, è come prendere due piccioni con una fava!