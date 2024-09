Come fare l’abbonamento del treno online?

Oggi si fa tutto online, anche acquistare l’abbonamento del treno. Ma siamo sicuri che tutti sappiano farlo senza sbagliare? Sicuramente i nativi digitali non avranno alcun problema, altri utenti potrebbero invece trovare qualche difficoltà. A beneficio soprattutto di questi ultimi riepiloghiamo come fare l’abbonamento online per i treni di Trenitalia, Trenord e Italo.

COME FARE L’ABBONAMENTO A TRENITALIA ONLINE

Per fare l’abbonamento online a Trenitalia bisogna per prima cosa collegarsi all’homepage del sito e cliccare su ‘Ricerca Avanzata’ e poi su ‘Abbonamenti’, dopodiché scegliere quale abbonamento acquistare (abbonamenti Trenitalia e abbonamenti regionali integrati), selezionare la stazione tra quelle suggerite nel menu a tendina e scegliere la tipologia di treno, la durata dell’abbonamento e il livello di servizio, quindi cliccare su CERCA per avviare la ricerca.

Nella pagina di scelta abbonamento vengono mostrate le diverse soluzioni di abbonamento disponibili, con indicazioni sui treni ammessi, il tipo di servizio, i km e il relativo prezzo. Cliccare su ‘Treni’ per visualizzarne l’elenco con gli orari di partenza e di arrivo, la durata e la periodicità, quindi sul prezzo per procedere all’acquisto, che si aggiornerà automaticamente all’interno del carrello.

Chi sta acquistando un abbonamento per l’Alta Velocità (AV), può decidere se acquistare senza prenotare oppure se prima prenotare e poi acquistare. Se si sceglie l’opzione ‘Prima prenoto poi acquisto’ già da autenticati, si viene direttamente reindirizzati nella pagina in cui si può visualizzare il treno di interesse e i relativi giorni in cui è prevista la sua circolazione compatibilmente con l’abbonamento scelto. Dopo la selezione del treno preferito, si possono prenotare le date di andata e ritorno nelle quali viaggiare ed esprimere la preferenza dei posti nel caso siano liberi. Attualmente tale opzione non è disponibile per gli abbonamenti mensili AV unidirezionali Roma – Benevento e Roma – Caserta.

Se si opta invece per l’acquisto senza prenotazione, bisogna effettuare il login inserendo user e password oppure procedere senza effettuare il login (solo per Regionali, Intercity e Frecciabianca). Successivamente occorre specificare se l’acquirente è anche intestatario dell’abbonamento, in caso positivo si compileranno automaticamente nome, cognome ed email e si dovrà inserire la data di nascita. Se l’acquirente non è intestatario dell’abbonamento, bisogna inserire i dati obbligatori (nome, cognome e data di nascita) e quelli facoltativi (codice CartaFreccia, telefono ed email). Selezionare poi una delle modalità di pagamento, attivare eventualmente una o più opzioni (p.es. la richiesta della fattura) e cliccare su CONFERMA per procedere.

Dopo aver effettuato il pagamento, viene fornito un messaggio di conferma del buon esito dell’operazione con i dati riepilogativi dell’abbonamento acquistato. I dati di riepilogo dell’acquisto vengono inviati via email all’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza. Chi ha effettuato l’acquisto senza prima prenotare, deve prenderei nota del codice abbonamento per effettuare la prenotazione in un secondo momento.

Importante: con gli abbonamenti AV Frecciarossa e Frecciargento si può effettuare ogni giorno, nell’ambito del mese di validità, un viaggio di andata e uno di ritorno per la tratta prescelta. Prima di ogni viaggio è obbligatorio però prenotare il proprio posto.

ABBONAMENTO TRENITALIA REGIONALE

Per acquistare online un abbonamento regionale di Trenitalia occorre scegliere la tratta, il periodo di validità e inserire i propri dati anagrafici. Si possono acquistare abbonamenti settimanali, quindicinali, mensili, trimestrali e annuali a tariffa regionale o regionale con applicazione sovraregionale. Dopo aver completato il percorso di acquisto online, come spiegato nel paragrafo precedente, si riceve un’email di conferma con allegato l’abbonamento in pdf che costituisce la ricevuta dell’abbonamento e che riporta il layout dell’abbonamento acquistato.

L’abbonamento va esibito, a ogni richiesta del personale del treno, unitamente a un valido documento d’identità, tramite lo schermo di uno smartphone, tablet o pc in grado di visualizzare correttamente file pdf con il codice Aztec oppure tramite l’area riservata di Trenitalia.

Gli abbonamenti settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale e annuale possono essere acquistati con un anticipo di 7 giorni rispetto all’inizio della data di validità.

COME FARE L’ABBONAMENTO A TRENORD ONLINE

Gli abbonamenti ‘solo treno‘ di Trenord, settimanali, mensili e annuali, permettono di viaggiare in treno, senza limite di viaggi e per tutto il periodo di validità, da un’origine a una destinazione definite in fase di acquisto. Gli abbonamenti ‘integrati‘, in Città, in Provincia e in Lombardia, consentono invece di abbinare al treno l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici locali. Per acquistare un abbonamento di Trenord collegarsi a questo link.

I CARNET VIAGGI DI ITALO

Quelli di Italo Treno non sono veri e propri abbonamenti ma carnet di biglietti per chi viaggia spesso sulle stesse tratte. Sono disponibili:

Carnet Smart Worker : dedicato a chi viaggia frequentemente sulla stessa tratta, 10 viaggi con sconti fino all’80%;

: dedicato a chi viaggia frequentemente sulla stessa tratta, 10 viaggi con sconti fino all’80%; Carnet 10 : fino al 50% di sconto per chi viaggia spesso fra due città;

: fino al 50% di sconto per chi viaggia spesso fra due città; Carnet MI-RO No STOP : per viaggi in ambiente Prima Business fra Milano e Roma, fino al -40% di sconto;

: per viaggi in ambiente Prima Business fra Milano e Roma, fino al -40% di sconto; Carnet Business: dedicato alle aziende e Partite IVA, fino al -50% di sconto.

Acquistando un Carnet Italo si ottiene un numero di coupon con i quali si possono prenotare i viaggi tra le due città selezionate con la massima flessibilità di orario e di cambio: si può infatti modificare l’orario di partenza del treno quante volte si vuole. Il numero di viaggi disponibili e la durata del carnet variano in base alla tipologia acquistata. Maggiori informazioni qui.