Colori auto nuove: grigio in testa alle vernici più scelte nel 2020

La scelta del colore auto nuova cambia in base a tanti parametri: ecco la top10 2020 delle vernici auto più scelte nel Regno Unito

La scelta del colore auto nuova non è mai facile. Soprattutto se si pensa che nel 2020 sono stati registrati 106 colori diversi, ad esempio, per le auto immatricolate nel Regno Unito. Secondo i dati diffusi dall’Associazione dei Produttori di veicoli (SMMT), il grigio rimane il colore delle auto nuove preferito del Regno Unito, seguito dal bianco e dal nero. Ma le preferenze su quale colore scegliere per l’auto nuova cambiano anche in base alla tipologia di auto.

COLORI AUTO NUOVE 2020: L’INDAGINE IN UK

La SMMT è l’associazione dei Costruttori inglesi che ha diffuso la classifica dei colori auto nuove più scelti nel 2020. Il grigio resta in testa per il terzo anno consecutivo, mentre il marrone è il colore sempre meno richiesto. Nel 2020 il colore giallo ha aumentato la sua quota di mercato del 50%, a differenza del rosso con il peggior calo dal 1997. Il grigio è secondo il report la tonalità migliore sia per le auto a benzina che per quelle diesel, mentre il colore bianco è più richiesto per le auto elettriche e il colore nero per le auto ibride. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei colori auto 2020 a tutta larghezza.

COLORI AUTO NUOVE 2020: LA TOP10

Il bianco e nero hanno conquistato il secondo e il terzo posto nella classifica dei colori auto più scelti del 2020. Oltre sei su dieci (61,6%) di tutte le nuove auto 2020 hanno questi colori. Il resto della classifica è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti, a parte il giallo e il bronzo che hanno recuperato il 50% delle preferenze (6.816 auto in totale). Il colore rosso per l’auto nuova è sceso sotto le 200.000 immatricolazioni (147.222), registrando il peggior conteggio dell’SMMT dal 1997. Il grigio ha mantenuto la sua posizione come il colore auto nuove preferito nel 2020 in UK. Nel 2020 sono state vendute 397.197 auto di colore grigio, cioè poco meno di un’auto su quattro (24,3%). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei colori auto 2020 a tutta larghezza.

COLORI AUTO NUOVE 2020: I PIÙ SCELTI PER MODELLO

La vernice grigia è stata definita il colore auto migliore per i modelli a benzina e diesel (rispettivamente con 248.182 e 84.489). Il bianco è stata la tinta più richiesta per i veicoli elettrici a batteria (con 25.689 immatricolazioni) mentre il nero è la tonalità più popolare per le auto ibridi plug-in (PHEV) con 17.989 immatricolazioni. La scelta del colore auto cambia anche in base alla tipologia e al modello: il bianco è in genere la tonalità più popolare per il segmento mini. Le berline di lusso e le auto di rappresentanza invece restano tendenzialmente nere. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei colori auto 2020 più scelti per modello.