Cinture di sicurezza: le donne sono più prudenti in Austria

L’uso della cintura di sicurezza gioca un ruolo determinante nella riduzione delle conseguenze fatali degli incidenti, anche se in alcuni Paesi è ancora un tabù. Soprattutto se si parla di allacciare la cintura di sicurezza ai sedili posteriori, molti non sanno neppure che è obbligatorio e utile come per chi siede davanti. Per valutare il tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza in Austria, il Mobility Club ÖAMTC ha condotto un’indagine nel marzo scorso, raccogliendo dati su 20.160 occupanti di veicoli in tutti i capoluoghi. I risultati mostrano un tasso di utilizzo medio del 93,5%, un dato positivo ma che evidenzia ancora margini di miglioramento.

DIFFERENZE REGIONALI NELL’USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA IN AUSTRIA

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall’indagine dell’ÖAMTC riguarda le differenze geografiche. In Stiria, Tirolo e Vorarlberg il tasso di utilizzo della cintura ha superato il 97%, mentre Vienna si distingue negativamente con solo l’86,6% degli occupanti che indossano la cintura.

Rispetto alle rilevazioni precedenti, il Club ha registrato un incremento significativo in Alta Austria, Burgenland, Stiria, Tirolo e Vorarlberg, mentre ha evidenziato un calo in Carinzia e Salisburgo. A Vienna e nella Bassa Austria, la situazione è rimasta pressoché invariata.

DONNE PIÙ PRUDENTI DEGLI UOMINI CON LA CINTURA DI SICUREZZA IN AUSTRIA

Un altro dato interessante riguarda la differenza di comportamento tra uomini e donne. Le donne dimostrano maggiore consapevolezza del rischio, con un tasso di utilizzo della cintura del 96%.

Mentre gli uomini si attestano comunque al 91,8%. Sebbene in piccola %, questa differenza suggerisce che gli uomini tendano a sottovalutare l’importanza della cintura di sicurezza, esponendosi a un rischio maggiore.

INDOSSARE SEMPRE LA CINTURA: NON UN OBBLIGO MA UNA SCELTA CHE SALVA VITE

I crash test e le statistiche sugli incidenti parlano chiaro: la cintura di sicurezza riduce in modo significativo il rischio di esiti fatali in caso di incidente. Secondo le stime dell’ÖAMTC, se tutti gli occupanti dei veicoli la indossassero regolarmente, si potrebbero salvare fino a 40 vite all’anno. Negli ultimi dieci anni, su 1840 vittime 540 persone (30%) che hanno perso la vita in incidenti stradali e non indossavano la cintura.

Nonostante i progressi tecnologici nei sistemi di sicurezza, come airbag e sistemi di assistenza alla guida, la cintura rimane il dispositivo più efficace per proteggere i passeggeri. Come sottolinea David Nosé ingegnere del traffico dell’ÖAMTC: “senza cintura, anche un impatto a soli 30 km/h può avere conseguenze gravi o letali.”