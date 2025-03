Chiusura strade e autostrade in Toscana il 14/3: la situazione

Violenti temporali e perturbazione in tutta la regione stanno caratterizzando la giornata del 14 marzo 2025 in Toscana, similmente a quanto sta avvenendo a Bologna e in Emilia Romagna. La situazione appare difficile soprattutto a Sesto Fiorentino, dove è esondato il Rimaggio, ma i disagi dovuti al maltempo sono segnalati in diversi altri centri della regione. Ovviamente impattata anche la circolazione, con la chiusura di strade e autostrade e cancellazione di alcuni treni. Nelle prossime righe trovi tutti gli aggiornamenti.

AUTOSTRADA A1: RIAPERTA DOPO LA CHIUSURA, MA LUNGHE CODE

Problemi sul tratto toscano dell’autostrada A1 Milano-Napoli a causa degli allagamenti in carreggiata.

Attualmente, in direzione Milano, si registrano 10 km di coda tra Firenze Impruneta e il bivio per la Direttissima verso Bologna. Si transita su due corsie. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire le indicazioni per A11 Firenze-Pisa nord, A12 Genova-Rosignano e A15 Parma-La Spezia. Clicca qui per conoscere il traffico sulla A1 in tempo reale. Ultimo aggiornamento h. 14:58.

STRADE STATALI CHIUSE IN TOSCANA IL 14 MARZO 2025

Sulle strade statali della Toscana, le squadre di intervento e i tecnici Anas sono operativi per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che sta interessando la regione. Ecco gli ultimi aggiornamenti (h. 12:15):

la SS 67 Tosco Romagnola è chiusa a Empoli (km 46) a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria;

è chiusa a Empoli (km 46) a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria; la stessa SS 67 è stata invece riaperta tra Dicomano e San Godenzo, nella città metropolitana di Firenze, dove si sono verificate due frane al chilometro 121 e 125. Si transita a senso unico alternato;

è stata invece riaperta tra Dicomano e San Godenzo, nella città metropolitana di Firenze, dove si sono verificate due frane al chilometro 121 e 125. Si transita a senso unico alternato; la SS 65 della Futa è chiusa in entrambe le direzioni in località Vaglia (dal km 13 al km 18) nella città metropolitana di Firenze, per allagamento;

della Futa è chiusa in entrambe le direzioni in località Vaglia (dal km 13 al km 18) nella città metropolitana di Firenze, per allagamento; la SS 719 Prato-Pistoia è chiusa a Prato (km 7) per allagamenti;

è chiusa a Prato (km 7) per allagamenti; resta infine provvisoriamente chiusa da ieri anche la SS 12 dell’Abetone e del Brennero a San Marcello Piteglio, per due diverse frane nonché la statale 68 di Val di Cecina, chiusa nei giorni scorsi in località Mazzolla, nel comune di Volterra, per un movimento franoso.

CIRCOLAZIONE TRENI IN TOSCANA: 14 MARZO 2025

Linea Firenze – Faenza: circolazione sospesa tra San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo per condizioni meteo critiche. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus. Ultimo aggiornamento h. 14:30.

Linea Faenza – Firenze: circolazione sospesa tra Faenza e Marradi per allerta meteo. Attive corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Nodo di Firenze: la circolazione è tornata regolare dopo le ore 12:00 per l’attenuarsi delle condizioni meteo critiche. Permangono tuttavia alcuni disagi: