Chiusura galleria San Silvestro: strade alternative e A14 gratis

Il crollo che nei giorni scorsi ha interessato la parete laterale in direzione sud ha causato la chiusura della galleria San Silvestro sulla strada statale 714, variante della SS 16 che in Abruzzo collega Pescara a Francavilla al Mare e che, in direzione opposta, arriva fino a Montesilvano. Il cedimento ha coinvolto un’automobile ma per fortuna senza gravi conseguenze. Conseguenze che invece si prospettano molto pesanti sulla viabilità della zona, visto che l’ANAS ha emesso un’ordinanza di chiusura totale della galleria a tempo indeterminato, tagliando di fatto in due la SS 714. Gli automobilisti dovranno pertanto percorrere strade alternative, e a questo proposito gli amministratori locali hanno chiesto di sospendere il pedaggio nel tratto della A14 da Pescara Ovest a Pescara Sud.

CROLLO GALLERIA SAN SILVESTRO A FRANCAVILLA: TRAGEDIA EVITATA PER UN SOFFIO

Solo per buona sorte il crollo della parete laterale della galleria San Silvestro non ha causato una tragedia. Il cedimento, infatti, avrebbe potuto coinvolgere molte vetture ma per fortuna ha colpito solamente un SUV che stava passando proprio in quel momento, procurando al guidatore alcune contusioni alle braccia non particolarmente gravi. A seguito dei rilievi effettuati sul posto, i tecnici di ANAS hanno appurato che la causa del crollo sarebbe da addebitarsi alle forti piogge cadute negli ultimi giorni, pari a un quarto della quota media di ogni anno, che hanno innescato un processo di profonda erosione del suolo di circa 7 metri. L’erosione ha raggiunto la sottostante galleria generando una forte sovraspinta idraulica e causando il cedimento dell’impermeabilizzazione e del rivestimento non strutturale di una porzione della galleria stessa.

Occorre dire che nel corso delle verifiche tecniche non sono stati riscontrati danni alla struttura dell’intera galleria, tuttavia i tempi della riapertura restano incerti perché il Tribunale di Pescara ha disposto il sequestro cautelare della struttura per approfondimenti investigativi, anche di carattere tecnico utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Di conseguenza ANAS non potrà procedere ai lavori di ripristino fino al dissequestro della galleria.

Crollo della volta della galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla al mare. Inaugurata nel 2007….senza parole pic.twitter.com/q5xhO4q72q — VincentP (@VincentP56) November 22, 2023

CHIUSURA GALLERIA SAN SILVESTRO: LE STRADE ALTERNATIVE

La SS 714 dir/B, detta anche variante di Francavilla al Mare, è un’arteria strategica in Abruzzo perché oltre a decongestionare il centro abitato di Francavilla, costituisce un collegamento diretto con l’autostrada A14 e con la cosiddetta variante di Pescara, agevolando i collegamenti con le più importanti località della zona, sia produttive che turistiche. Per questo la chiusura della galleria San Silvestro non è affatto banale e merita di essere risolta nel minor tempo possibile.

Nel frattempo bisogna trovare delle soluzioni alternative all’ordinanza dell’ANAS n. 266/2023/AQ che, a seguito della decisione del Tribunale di Pescara, ha imposto dalle ore 6:00 del 28 novembre 2023 la chiusura a tempo indeterminato per tutte le categorie di utenti del tratto della SS 714 tra il km 11+350 (svincolo Pescara sud) e il km 16+000 (svincolo Francavilla al Mare Centro), su entrambe le corsie. Vedi mappa in basso.

Chi deve recarsi da Pescara a Francavilla al Mare e viceversa ha dunque due sole alternative: la trafficatissima SS 16, con aumento dei tempi di percorrenza stimato ottimisticamente in 20 minuti, oppure l’autostrada A14, che però è a pagamento.

CHIUSURA GALLERIA SAN SILVESTRO: SOSPENSIONE DEL PEDAGGIO SULLA A14?

A questo proposito, proprio per semplificare la mobilità nella zona, le istituzioni locali hanno chiesto la gratuità del tratto di autostrada A14 che bypassa il pezzo di territorio bloccato dal crollo della galleria di San Silvestro, tra i caselli di Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla al Mare. Su spinta dei Comuni interessati sarebbero già in corso delle interlocuzioni tra la Regione Marche e il gestore Autostrade per l’Italia, novità sono attese nei prossimi giorni.