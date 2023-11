Chiusura A11 per maltempo Toscana: aggiornamenti e alternative

L’attesa tempesta Ciaran sta facendo danni nel centro-nord Italia e in particolare in Toscana, dove si contano purtroppo cinque morti e due dispersi. Danni gravi sono segnalati soprattutto a Prato, Quarrata, Pontedera, Campi Bisenzio e Seano, ma l’allerta è alta in molte altre città, con ospedali allagati e scuole chiuse in diverse province. Il presidente Giani ha disposto lo stato d’emergenza regionale, primo passo formale per il riconoscimento dal Governo dello stato di calamità. Ovviamente il maltempo in Toscana sta comportando numerosi disagi anche alla circolazione, con la chiusura della A11 e la cancellazione di molti treni: di seguito trovate gli ultimi aggiornamenti per chi deve mettersi in viaggio e i percorsi alternativi.

CHIUSURA A11 PER MALTEMPO IN TOSCANA: AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE 2023

Autostrade per l’Italia ha comunicato che sull’autostrada A11 Firenze-Mare, per uno smottamento a seguito dell’esondazione del fiume Bisenzio sono chiusi i tratti compresi tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Prato ovest verso Pisa e tra Prato Ovest e Prato est in direzione Firenze. Tra Prato est e il bivio con la A1 Milano-Napoli, è in atto il divieto di circolazione per i camion con peso superiore a 3,5 tonnellate sia verso Firenze sia verso Pisa [Aggiornamento 3/11/2023 ore 10:03].

In alternativa si consiglia di percorrere la Firenze-Pisa-Livorno. Per chi dal sud è diretto a Pisa/Genova si consiglia la A12 Genova-Roma.

Per gli ultimissimi aggiornamenti è possibile seguire il flusso di notizie postate su X (Twitter) dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

ALLUVIONE TOSCANA: AGGIORNAMENTI SULLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Anche la circolazione ferroviaria è fortemente compromessa dall’alluvione in Toscana del 2 e 3 novembre 2023, al punto che Trenitalia consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari.

In base all’ultimo aggiornamento [ore 8:00 del 3/11/2023], la circolazione è ancora sospesa tra Vaiano e Prato sulla linea convenzionale Bologna-Firenze ed è in corso l’intervento dei tecnici.

Alcuni treni Intercity che dovevano viaggiare sulla stessa linea sono oggetto di provvedimento di cancellazione o limitazione del percorso:

IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15) : il treno è cancellato tra Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale. I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità fino a Bologna Centrale per poi ricongiungersi con il treno IC 580.

: il treno è cancellato tra Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale. I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità fino a Bologna Centrale per poi ricongiungersi con il treno IC 580. ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) : il treno di ieri 2 novembre ha terminato la corsa a Orte alle ore 3:45. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario EXP 88864/35302/36156 Orte (2:20) – Torino Porta Nuova (10:47).

: il treno di ieri 2 novembre ha terminato la corsa a Orte alle ore 3:45. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario EXP 88864/35302/36156 Orte (2:20) – Torino Porta Nuova (10:47). IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29) : il treno oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Rifredi. I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità fino a Firenze Rifredi per poi ricongiungersi con il treno IC 583.

: il treno oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Rifredi. I passeggeri possono continuare il viaggio con i primi treni utili Alta Velocità fino a Firenze Rifredi per poi ricongiungersi con il treno IC 583. IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48) : il treno di ieri 2 novembre ha terminato la corsa a Bologna Centrale alle ore 23:09. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno ICN 785 Bologna (1:04) – Salerno (9:19) fino a Salerno per poi proseguire con il treno IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02).

: il treno di ieri 2 novembre ha terminato la corsa a Bologna Centrale alle ore 23:09. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno ICN 785 Bologna (1:04) – Salerno (9:19) fino a Salerno per poi proseguire con il treno IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:02). ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) – Salerno (9:45): il treno di ieri 2 novembre ha terminato la corsa a Bologna Centrale alle ore 0:59. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno ICN 785 Bologna (1:04) – Salerno (9:19).

Trenitalia avvisa inoltre che in relazione all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per il giorno 3 novembre in Toscana, anche i treni regionali potranno subire variazioni e cancellazioni.

Per conoscere l’andamento in tempo reale dei treni usare il tool Cerca Treno di Trenitalia.