Chiusura A10 gennaio – febbraio 2025: tutte le modifiche

Fine gennaio e inizio febbraio 2025 difficile per chi viaggia sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia perché, a causa di una serie di lavori sulla carreggiata e in particolare sul tratto dal capoluogo ligure a Savona, sono previste chiusure e modifiche alla circolazione. Nelle prossime righe proviamo a fare il punto della situazione sulla chiusura dell’A10.

CHIUSURA A10 CASELLO DI CELLE LIGURE

Lunedì 20 gennaio 2025 sono partiti i lavori di adeguamento della galleria Cassisi sull’autostrada A10, in direzione Savona. I lavori comportano la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona, come da seguente orario:

dalle 6:00 di lunedì 20 alle 6:00 di venerdì 24 gennaio;

dalle 22:00 di sabato 25 gennaio alle 6:00 di venerdì 7 febbraio.

Per il resto, durante i giorni feriali viene garantita una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, viene attivato uno scambio di carreggiata nelle ore diurne. Questo permetterà di mantenere due corsie verso Savona ed evitare la chiusura dell’ingresso di Celle Ligure. Unica eccezione sarà il fine settimana dell’1 e 2 febbraio, quando il traffico in direzione Savona sarà limitato a una corsia.

Gli automobilisti che di solito accedono all’autostrada da Celle Ligure possono utilizzare come alternative i caselli di Albisola e Varazze, raggiungibili tramite la SS 1 Aurelia.

CHIUSURA A10 TRA PRA’ E ARENZANO

Sempre sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 21 gennaio 2025 viene chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS 1 Aurelia e rientrare in A10 ad Arenzano. Si ricorda che, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

A10 CHIUSA – NODO DI GENOVA

Infine per consentire i lavori di potenziamento degli impianti delle gallerie e per lavori di riqualifica delle barriere antirumore, viene chiuso anche il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:30 di mercoledì 22 gennaio 2025;

dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:30 di venerdì 24 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, rientrare in A10 a Genova Pra’.

Da non dimenticare nelle stesse notti, ma con orario 22:00-6:00, la chiusura sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.