Capodanno 2020: le città più cercate in Europa per le vacanze

Un’indagine rivela che Londra è in cima alle 20 città più cercate d’Europa: ecco dove la maggior parte dei turisti aspetterà il Capodanno 2020

Festeggiare il Capodanno 2020 lontano da casa è ciò che faranno milioni di turisti in viaggio verso le più disparate mete nel mondo. Se state organizzando il vostro viaggio last minute potrà essere utile sapere quali sono le città più gettonate per festeggiare Natale e Capodanno in Europa. Ecco la classifica dei 20 posti più prenotati dove poter festeggiare Capodanno 2020.

MILANO E’ LA CITTA’ ITALIANA PIU’ VISITATA A CAPODANNO 2020

In cima alla classifica delle città più visitate per festeggiare il capodanno 2020 c’è Londra, secondo i rilevamenti di Jetcost. Il motore di ricerca di tariffe aeree ha confrontato i dati di agenzie di viaggi e prenotazioni per rivelare in anticipo dove i turisti aspetteranno Capodanno 2020 insieme ad amici e familiari. Dalla classifica viene fuori che Londra è al primo posto delle città più scelte per festeggiare il Capodanno, davanti a Milano, la prima città italiana che accoglierà più turisti. Mentre il periodo in cui il maggior numero di viaggiatori si sposterà in aereo va dal 27 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020. Se avete intenzione di noleggiare un’auto, ecco gli errori da non fare in aeroporto.

9 CITTA’ IN ITALIA SCELTE PER CAPODANNO

Tra le città italiane più ricercate come destinazioni per le vacanze di Natale 2019 e Capodanno 2020 ce ne sono 9. Dopo Milano, Napoli è la meta per il Capodanno più prenotata di Amsterdam. Restando sulle città italiane più visitate (o dove atterreranno più aerei) ci sono Catania, Roma, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme. In posizioni sparse rispetto alle altre città d’Europa scelte come destinazioni per il Capodanno 2020.

Città più cercate per Capodanno 2020

1.Londra

2.Milano

3.Parigi

4.Barcellona

5.Napoli

6.Amsterdam

7.Catania

8.Roma

9.Praga

10.Madrid

11.Palermo

12.Vienna

13.Bologna

14.Lisbona

15.Torino

16.Berlino

17.Bari

18.Budapest

19.Venezia

20.Lamezia Terme

Fonte: JetCost

LE CITTA’ D’EUROPA PER FESTEGGIARE CAPODANNO 2020

Tra le città più cercate in Europa dove festeggiare Capodanno 2020 invece, dopo Londra, Parigi anticipa Barcellona tra le prime 5 posizioni. Mete chiaramente scelte per vacanze all’insegna del romanticismo o del divertimento. “Molti italiani hanno scelto altre città, restando nel Paese e senza fare grandi spostamenti all’estero” spiega una nota che accompagna il report. Tra gli altri luoghi dove festeggiare il Capodanno 2020 in Europa Budapest precede Venezia che quest’anno è stata afflitta da fenomeni temporaleschi con ingenti danni anche ad abitazioni e strutture. A proposito se vuoi sapere come trascorrere le feste natalizie senza stress non perderti questa guida.