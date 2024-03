Brennero: calendario nuovi divieti mezzi pesanti 2024

Nonostante le proteste dell’Italia e della Germania, l’Austria non arretra sui divieti di transito al Brennero: il Land del Tirolo ha infatti annunciato nuove giornate durante le quali sarà applicato il sistema di dosaggio ai mezzi pesanti. Il calendario dei divieti è relativo al secondo semestre 2024 e riguarda i veicoli provenienti dalla Germania in transito sull’autostrada A12 nell’area del valico di frontiera di Kufstein, asse del Brennero, e diretti verso l’Italia. Continua a leggere per conoscere le date esatte in cui saranno applicati i divieti ai mezzi pesanti.

LA QUESTIONE DEI LIMITI AI MEZZI PESANTI IMPOSTI DALL’AUSTRIA

Da alcuni anni il passaggio di tir e di altri mezzi pesanti che dall’Italia devono raggiungere la Germania, e viceversa, è reso assai difficoltoso dalle limitazioni imposte dall’Austria, che ha adottato politiche sempre più restrittive nei confronti dei camion che utilizzano il tratto autostradale del Brennero soltanto per attraversare la regione del Tirolo, senza fermarsi. Il tratto in questione, interamente in territorio austriaco ma fondamentale per gli scambi commerciali tra Italia e Germania, è lungo poco più di 100 km e va dal passo del Brennero, al confine tra Italia e Austria, alla città di Kufstein, al confine tra l’Austria e la Germania, passando per Innsbruck. Da qui transitano circa 2,4 milioni di camion ogni anno e oltre 50 milioni di tonnellate di merci che costituiscono circa il 70% dei flussi commerciali tra l’Italia e i paesi dell’Unione Europea.

Tuttavia per l’Austria il passaggio di questi camion è un problema per l’inquinamento che produce, e per ridurne gli effetti ha imposto da circa dieci anni delle limitazioni alla circolazione che coinvolgono quasi esclusivamente i mezzi pesanti. Le limitazioni consistono in divieti settoriali, divieti di transito notturno e durante il sabato e in doppi pedaggi. Tra Germania e Austria, inoltre, è stato introdotto il cosiddetto ‘dosaggio’ dei mezzi pesanti, secondo cui in determinati giorni possono passare il confine a Kufstein soltanto 300 camion ogni ora.

DIVIETI MEZZI PESANTI: LE PROTESTE DI ITALIA E GERMANIA

Da tempo l’Italia e la Germania chiedono alla Commissione europea di intervenire per garantire la libera circolazione delle merci, ma finora non ci sono stati risultati. Anzi, come abbiamo visto, l’Austria ha di nuovo confermato le limitazioni per il secondo semestre 2024. Lo scorso mese di febbraio il Governo italiano ha compiuto un passo ufficiale chiedendo alla Commissione UE l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Austria per i divieti di transito al Brennero. È la prima volta nella storia che l’Italia ha fatto ricorso all’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Si attende adesso che l’Esecutivo europeo adotti un parere motivato entro tre mesi, se ciò non avverrà il regolamento prevede che l’Italia possa rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia europea senza aspettare l’opinione della Commissione.

BRENNERO: IL CALENDARIO DEI NUOVI DIVIETI 2024 DALLA GERMANIA ALL’ITALIA

Nell’attesa di sviluppi l’Austria tira dritto e ha già annunciato le giornate relative al secondo semestre 2024 durante le quali sarà applicato il sistema di dosaggio ai mezzi pesanti provenienti dalla Germania e diretti a sud transitando sull’asse del Brennero. Il filtro dei veicoli pesanti, che sarà attuato dalle ore 5:00, ammette fino a un massimo di 300 unità all’ora:

Ecco i giorni di divieto:

Lunedì 1° luglio

Lunedì 8 luglio

Lunedì 15 luglio

Lunedì 22 luglio

Lunedì 29 luglio

Venerdì 4 ottobre

Lunedi 28 ottobre

Martedì 5 novembre

Mercoledì 6 novembre

Mercoledì 13 novembre

Mercoledì 20 novembre

Mercoledì 27 novembre

Martedì 3 dicembre

Mercoledì 4 dicembre

Martedì 10 dicembre

Mercoledì 11 dicembre.

Procurano timore soprattutto i divieti di luglio che coincidono con il passaggio delle auto dei turisti tedeschi in viaggio verso l’Italia, col rischio, peraltro già verificatosi negli anni scorsi, di causare lunghe code e ingorghi.

Nel primo semestre 2024 le limitazioni si riferiscono invece alle seguenti restanti giornate: