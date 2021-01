Brebemi: come ottenere lo sconto fino al 30% nel 2021

Brebemi conferma gli sconti 2021 per veicoli a basse emissioni e pagamento Telepass: ecco come ottenere lo sconto fino al 30%

Brebemi conferma lo sconto pedaggio 2021 che può arrivare fino al 30% per alcune categorie di veicoli. Ecco come ottenere lo sconto Brebemi e cosa cambia tra pedaggio Brebemi con Telepass, pedaggio Brebemi auto elettriche e pedaggio Brebemi veicoli a metano.

SCONTO BREBEMI ANCHE NEL 2021

Lo sconto Brebemi su A35 Brescia-Bergamo-Milano è stato rinnovato anche per il 2021 con lo scopo di abbassare i costi di percorrenza. Una misura che favorisce i pendolari e arriva dopo qualche giorno dallo slittamento dell’adeguamento delle tariffe autostradali nel Milleproroghe, rimandato al 1 agosto 2021. La riduzione del pedaggio Brebemi è volta a favorire l’utilizzo del Telepass per pagare il pedaggio e la guida di veicoli elettrici o a ridotto impatto ambientale. Lo sconto Brebemi è valido tutti i giorni della settimana, su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM (Tangenziale Est Esterna di Milano). “L’attenzione verso la sicurezza, gli utenti e la mobilità sostenibile sono da sempre nostri punti fermi”, afferma Francesco Bettoni Presidente Brebemi. “Queste due iniziative, in linea con la nostra policy, vogliono essere uno strumento concreto di rilancio per il nuovo anno, dopo un periodo molto difficile”.

QUALI VEICOLI POSSONO OTTENERE LO SCONTO BREBEMI NEL 2021

Lo sconto Brebemi 2021 è differenziato e soprannominato “Best Price 20%” e “Green 30%”. Possono ottenere lo sconto Brebemi:

– I conducenti di veicoli e possessori di Telepass Business e Family (sconto Brebemi 20%);

– Auto elettriche 100% (sconto Brebemi 30%);

– I camion a gas naturale liquido (LNG).

COME OTTENERE LO SCONTO BREBEMI 2021

Lo sconto Brebemi del 20% e del 30% è automatico per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi. Quindi per ottenere lo sconto Brebemi 2021 non dovranno fare alcuna nuova procedura. Lo sconto 2021 per i nuovi clienti invece si può ottenere:

– Seguendo le istruzioni sul sito Brebemi;

– Chiamando il numero verde 800186083;

– Rivolgendosi al Punto Blu Assistenza Clienti presso il casello autostradale di Treviglio, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.