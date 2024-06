Bonus pedaggi autostradali 2024: come fare la richiesta

Al via dal 5 giugno le richieste del Bonus pedaggi autostradali 2024 riservato agli autotrasportatori per i transiti effettuati nell’anno 2023. Le ricihieste vanno fatte esclusivamente utilizzando l’applicativo ‘Pedaggi‘ sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, disponibile in Servizi – Gestione Pedaggi, che permette agli utenti registrati e abilitati di poter partecipare online al procedimento di riduzione compensata dei pedaggi delle autostrade.

BONUS PEDAGGI AUTOSTRADALI 2024: CHI PUÒ AVERLO

Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti possono richiedere il beneficio del Bonus pedaggi autostradali 2024, in relazione ai transiti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con veicoli posseduti a titolo di proprietà o disponibilità e adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell’anno, relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell’anno 2023.

I soggetto beneficiari hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture di competenza del 2023 e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a 200.000 euro.

BONUS PEDAGGI AUTOSTRADALI 2024: IMPORTO DELLA RIDUZIONE

La riduzione dei pedaggi autostradali è calcolata in base ai diversi scaglioni di fatturato globale annuo, con riferimento alla classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella sguente immagine (cliccare per ingrandirla):

Importante: in nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Inoltre, fermo restando il suddetto limite del 13%, i costi dei pedaggi sono soggetti a una ulteriore riduzione del 10%, sempre commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22:00 ed entro le ore 2:00, e uscita prima delle ore 6:00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle ore notturne.

COME RICHIEDERE IL BONUS PEDAGGI AUTOSTRADALI 2024

Mercoledì 5 giugno 2024 è partita la procedura per richiedere il Bonus pedaggi autostradali 2024 attraverso l’applicativo Pedaggi sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori. La procedura si articola in due fasi:

fase 1: prenotazione della domanda;

fase 2: inserimento dei dati relativi alla domanda, firma e invio della domanda.

La fase 1, quella relativa alla prenotazione della domanda, è aperta dalle ore 9:00 del 5 giugno 2024 e fino alle ore 14:00 del 11 giugno 2024. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno pertanto inammissibili.

Per effettuare la prenotazione occorre collegarsi al sito www.alboautotrasporto.it e loggarsi inserendo Utenza e Password. Dopodiché appare una pagina dalla quale si può accedere a varie funzionalità tra cui Prenotazione domanda, che è quella giusta. A questo punto l’utente deve semplicemente compilare i campi richiesti e inviare la prenotazione.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al numero verde 800.23.23.23 o scrivere alle email vittorio.giorgi@mit.gov.it o in alternativa ass-autotrasp.ccaa@mit.gov.it.

La fase 2, invece, riguarda l’inserimento dei dati relativi alla domanda, la firma e l’invio della domanda stessa, e dev’essere eseguita dalle ore 9:00 del 24 giugno 2024 e fino alle ore 14:00 del 23 luglio 2024. Attenzione: il termine ultimo per l’inserimento della fase 2 è il 22 luglio 2024, mentre il termine delle ore 14:00 del 23 luglio è valido per la sola firma e per l’invio della domanda.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori;

Delibera MIT n. 2 del 7 maggio 2024;

Manuale utente impresa.