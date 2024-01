Bologna città 30 dal 16 gennaio 2024: mappa, multe e infovelox

Tutto pronto per l’avvio a pieno regime del progetto Bologna città 30: dopo 6 mesi di transizione, che sono serviti al Comune per ridisegnare le strade e installare l’apposita segnaletica orizzontale e verticale, e ai cittadini per abituarsi alle nuove regole, da martedì 16 gennaio 2024 entrano ufficialmente in vigore le ordinanze che istituiscono il limite di velocità di 30 km/h e parte il piano dei controlli per verificarne l’osservanza da parte degli automobilisti. Scopriamo la mappa di Bologna città 30, l’ammontare delle multe e la novità degli infovelox.

BOLOGNA CITTÀ 30: MAPPA DELLE STRADE CON IL NUOVO LIMITE

Bologna è dunque la prima grande città italiana a diventare Città 30. Significa che il limite massimo di velocità in tutte le strade urbane di Bologna passa da 50 a 30 km/h, ad eccezione delle principali vie di scorrimento dove rimane a 50 km/h. Di fatto i 30 km/h diventano la nuova normalità, andando a coprire il 70% delle strade del centro abitato e il 90% di quelle della parte di città più densamente vissuta dalle persone.

Rimangono invece a 50 km/h le strade a scorrimento veloce con un elevato numero di corsie o presenza dello spartitraffico al centro, o che hanno per lo più funzione di solo transito dei veicoli a motore e prevedono infrastrutture separate per gli utenti più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Per esempio restano a 50 km/h tutti i viali di circonvallazione (escluso il tratto davanti alla Stazione), l’asse Togliatti-Gandhi-Tolmino-Sabotino, via Stalingrado e l’asse Lenin-Po-Torino-Benedetto Marcello.

Invece nelle parti esterne alla Città 30 tutte le strade rimangono a 50 km/h o comunque alle altre velocità già in vigore, come ad esempio la tangenziale e l’asse attrezzato.

Guarda (o scarica) la mappa interattiva per scoprire i limiti di velocità applicati in ciascuna strada di Bologna. In azzurro sono le strade che scendono da 50 a 30 km/h, in rosso quelle che restano a 50 km/h e in giallo le strade dove vigono ancora i 50 km/h ma che diventeranno a 30 a seguito di interventi infrastrutturali.

BOLOGNA CITTÀ 30: QUALI MULTE AI TRASGRESSORI?

Come detto, dal 16 gennaio 2024 scattano le multe per chi infrange i nuovi limiti di velocità della Città 30. Il piano dei controlli, effettuati da pattuglie delle forze dell’ordine, interesserà prevalentemente le strade più frequentate dalle persone, dove ci sono scuole, mercati, case e negozi di quartiere, ospedali, case di cura e della salute, parchi, giardini, e impianti sportivi.

Le sanzioni sono quelle previste dal Codice della Strada per il superamento dei limiti di velocità, tenendo conto del margine di tolleranza di 5 km/h previsto per legge (quindi la multa scatta dai 36 km/h nelle strade in cui il limite è dei 30 e dai 56 km/h nelle strade in cui il limite è dei 50) e dello sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni dall’accertamento o dalla notifica della violazione:

da 29,40 euro per chi supera il limite fino a 10 km/h (quindi tra i 36 km/h e i 45 km/h nelle strade con limite dei 30 km/h); se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa a 42 euro (oltre i 60 giorni a 86,5 euro);

da 121,10 euro e 3 punti patente per chi va tra 11 e 40 km/h oltre il limite consentito; se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa a 173 euro (oltre i 60 giorni si passa a 347 euro);

da 543 euro, 6 punti e sospensione della patente da uno a tre mesi per chi circola tra 41 e 60 km/h oltre il limite;

da 845 euro, 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi per chi circola oltre 60 km/h in più del limite.

BOLOGNA CITTÀ 30: LA NOVITÀ INFOVELOX

Sempre dal 16 gennaio vengono attivati gli infovelox, i nuovi pannelli luminosi mobili acquistati dall’amministrazione comunale bolognese che non elevano sanzioni ma segnalano in tempo reale la velocità effettiva dei veicoli in transito, evidenziando in verde le velocità che rispettano i 30 km/h e in rosso quelle che li superano. Le pattuglie li collocheranno in prossimità dei posti di controllo e fermeranno i conducenti che non rispettano il limite, per informarli che stavano andando troppo forte e per sottoporli a controlli ed eventuali sanzioni sulle altre norme di comportamento del Codice della Strada e verifiche amministrative sul veicolo.

Oltre a questi strumenti più finalizzati a informazione, prevenzione e deterrenza, le pattuglie avranno a disposizione in alcuni casi anche i telelaser del tipo TruCam o TruSpeed, che il Corpo di Polizia Locale ha già in dotazione e utilizza normalmente da diversi anni. Con questi dispositivi, opportunamente segnalati con un cartello 80 metri prima, saranno accertate e sanzionate le violazioni dei limiti massimi di velocità in vigore, fermando il veicolo e procedendo alla contestazione immediata dell’infrazione.

Nelle strade a 30 km/h non ci saranno invece autovelox fissi, che sono previsti esclusivamente sulle strade a 50 km/h.