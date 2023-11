BMW X5: nel test dell’alce tradita dalla modalità comfort

La BMW X5 xDrive 30d nel test dell’alce è un salotto su ruote e il comfort dei passeggeri presta il fianco alla stabilità in caso di sterzata improvvisa. Il peso (2300 kg per la versione in prova) non aiuta, ma per fortuna c’è la seconda personalità del SUV tedesco, quella sportiva, a metterci una toppa. Il test dell’alce rivela le reazioni dell’auto che possono mettere in difficoltà un conducente comune davanti a un ostacolo improvviso da evitare. Ecco il video del test BMW X5 realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESC attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

Oltre al test dell’alce, la BMW X5 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 70 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove BMW X5 nel video qui sotto.

RISULTATI DEL TEST DELL’ALCE BMW X5

Nel test dell’alce, la BMW X5 con pneumatici estivi Pirelli PZero 275/40 R21 – 315/35 R21 e modalità di guida Comfort, mostra subito i suoi limiti. “Da 77 km/h era impossibile completare la prova”, commenta il magazine spagnolo. “Le sospensioni oscillano, l’auto è molto morbida e lo sterzo è molto lento”. Anche a 70 km/h con la modalità Comfort la prova non riesce e il SUV è proiettato al bordo della pista di prova. Il magazine spagnolo prova a dare una spiegazione “BMW produce auto con un rapporto di sterzo basso, ma non è il caso della X5”.

Per riuscire a completare la prova bisogna scendere a una velocità di 72 km/h e con la modalità Sport. “Durante la manovra non succede nulla di speciale, solo la ruota anteriore destra perde per qualche istante il contatto dal suolo”.

TEST SLALOM TRA I CONI BMW X5 30D

Nello slalom tra i coni, la BMW X5 mostra un comportamento opposto a quello nella manovra di schivata. “È sorprendente per il suo peso e le sue dimensioni: c’è poco rollio, buona accelerazione e nessuna reazione fuori controllo”.