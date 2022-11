Black Friday 2022: le migliori occasioni per l’auto su eBay

Sono partite le offerte Black Friday 2022 su eBay: ecco alcune idee regalo e i nostri consigli sui Cyber acquisti utili per la sicurezza in auto

Il Black Friday 2022 è ufficialmente venerdì 25 novembre, ma come ormai accade da alcuni anni, le promozioni online iniziano molto prima e durano fino a dicembre. Ad esempio su eBay sono partiti i Cyber edays: gli sconti Black Friday e Cyber Monday dei venditori professionali partner su moltissime categorie di prodotti per la casa, elettronica, sport, etc. Molti venditori hanno già iniziato ad applicare promozioni che dureranno fino a dicembre o ad esaurimento scorte. In questo articolo vi daremo alcuni consigli per sfruttare al massimo i coupon Black Friday e Cyber Monday 2022. Ecco alcune idee regalo e accessori auto da non perdere.

COUPON EBAY BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY 2022: COME FUNZIONA

Il coupon eBay è valido per tutto il periodo del Black Friday e del Cyber Monday 2022, quindi è possibile utilizzarlo per più acquisti durante e oltre la più pazza settimana di sconti online. Proprio per questo motivo è importante sapere come utilizzare correttamente gli sconti eBay per ottenere il massimo risparmio e non perdere l’occasione di comprare in anticipo i regali di Natale, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto su eBay visibile qui ;

– valore coupon: 15%;

– sconto massimo per ogni utilizzo: 50 €;

– numero utilizzi massimo per ogni utente: 3;

– spesa minima richiesta per ogni acquisto: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente registrato su eBay: 150 €;

– inizio promozione: 18 novembre 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 4 dicembre 2022 ore 23:59.

Per riscattare il coupon sconto eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

BLACK FRIDAY E CYBER MONDAY 2022: LE OCCASIONI DA NON PERDERE

Le offerte eBay del Black Friday e Cyber Monday sono il modo migliore per acquistare con lo sconto moltissimi prodotti e accessori auto utili che normalmente hanno un costo importante. Ecco alcune categorie di prodotti per la sicurezza di guida, la pulizia e manutenzione auto, i viaggi e tanto altro:

– caricabatterie auto e mantenitori di carica su eBay;

– avviatori di emergenza per batteria scarica su eBay;

– aspirapolvere auto portatile su eBay;

– lampadine auto di ricambio più performanti su eBay;

– seggiolini auto per bambini su eBay. Ricorda di scegliere i seggiolini auto più sicuri nei crash test e preferire i modelli con aggancio Isofix;

– navigatori satellitari GPS portatili per auto su eBay.

BLACK FRIDAY E CYBER MONDAY 2022: GLI SCONTI EBAY

Ecco alcuni esempi di accessori e ricambi auto con il Coupon eBay Black Friday – Cyber Monday 2022. Vi ricordiamo nuovamente che rispettando le condizioni della promozione eBay Cyber edays, potete utilizzare lo sconto eBay su migliaia di prodotti a prezzi scontati.

– foderine coprisedili auto su misura per FIAT 500 – eBay;

– kit avviatore di emergenza booster + compressore gomme portatile – eBay;

– aspirapolvere senza fili batteria inclusa ricaricabile 120 w – eBay;

– lampadine Osram H7 Night Breaker +200% – eBay;

– spazzole tergi cristallo anteriore Alfa Romeo Giulia Bmw Serie 4 Skoda Octavia – eBay;