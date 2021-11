Black Friday 2021: le offerte Telepass fino a dicembre

Le offerte Black Friday 2021 con Telepass sui nuovi abbonamenti e lo Skipass in 7 regioni italiane

Il Black Friday 2021 è l’occasione di fare acquisti a prezzi pazzi, come le occasioni da non perdere per gli accessori auto più utili. Il vantaggio per gli automobilisti più parsimoniosi è anche nei servizi offerti a prezzi scontati, come le promozioni Telepass per il Black Friday. Ecco tutti gli sconti Telepass validi fino al 31 dicembre 2021.

OFFERTE TELEPASS PER IL BLACK FRIDAY 2021

Il Black Friday 2021 di Telepass è l’occasione per sottoscrivere i servizi Telepass e Telepass Pay a condizioni più vantaggiose. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno un pacchetto Telepass TPLUS entro il 2 dicembre 2021 infatti sono previsti:

– canone gratuito per i primi 6 mesi;

– servizi di mobilità e tempo libero usufruibili tramite un’unica app: pagamento delle strisce blu, noleggio di veicoli elettrici, acquisto biglietti per treni, pullman e traghetti, etc.;

– scelta del dispositivo Telepass slim colorato per il pedaggio in autostrada con consegna gratis a casa;

– il 5% di cashback sul pagamento del parcheggio su Strisce Blu;

– 5 euro di sconto sul primo rifornimento entro il 31 dicembre 2021;

SKIPASS CON TELEPASS: PER IL BLACK FRIDAY 2021 LA SPEDIZIONE E’ GRATIS

Le offerte di Telepass Black Friday 2021 oltre ai servizi per la mobilità di tutti i giorni includono anche promozioni per gli appassionati di sci. I clienti che entro il 29 novembre 2021 richiederanno lo Skipass tramite l’app Telepass Pay o Telepass Pay X:

– potranno riceverlo a casa senza costi aggiuntivi di spedizione;

– la prima giornata sulle piste sarà gratuita. A fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico, come previsto dal listino ufficiale pubblicato in app e sul sito, in base agli orari effettivi di accesso agli impianti.

IN QUALI REGIONI SCIARE CON LO SKIPASS DI TELEPASS

Il servizio Skipass di Telepass è stato lanciato nella stagione invernale 2018/2019 ed è attualmente attivo in 7 regioni:

– Valle d’Aosta;

– Piemonte;

– Lombardia;

– Trentino-Alto Adige;

– Veneto;

– Emilia-Romagna;

– Molise;

In totale sono ad oggi oltre 45 i comprensori e oltre 3.000 km di piste, il più vasto network di impianti sciistici in Italia disponibili attraverso un unico abbonamento.