Autostrada A3 non accetta più carte Visa e Mastercard

Negli ultimi giorni i tantissimi conducenti che percorrono l’autostrada A3 Napoli – Salerno hanno scoperto con malcelato fastidio che non possono più pagare il pedaggio con carte Visa e Mastercard, che sono peraltro le più diffuse. La novità è stata comunicata, senza fornire spiegazioni, dalla società concessionaria SPN (Salerno Pompei Napoli) ed è attiva dal 1° maggio 2024. Chi circola sull’A3 deve dunque utilizzare metodi di pagamento alternativi.

AUTOSTRADA A3 NAPOLI – SALERNO: IL PERCORSO

L’autostrada A3 collega Napoli a Salerno. Lunga 52 km, è una tratta strategica perché rappresenta l’arteria di congiungimento tra l’A1 Milano – Napoli e l’A2 Salerno – Reggio Calabria, collegando senza soluzione di continuità il nord e il sud del Paese. La A3 snoda il suo percorso iniziando da Napoli, nei pressi del porto, lambendo i paesi di Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Angri, pian piano scendendo fino a Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, con vista sul Golfo di Salerno, terminando proprio a Salerno prima di innestarsi sulla A2 diramazione Napoli.

COME FUNZIONA IL PEDAGGIO DELL’AUTOSTRADA A3

Il pedaggio dell’autostrada A3 Napoli – Salerno è un po’ particolare: è infatti a sistema ‘aperto’, cioè si paga una tariffa fissa che varia da 2,30 a 5,90 euro in base alla classe del veicolo, e non in base ai km percorsi. Fanno eccezione automobilisti e motociclisti che usano i sistemi di telepedaggio come il Telepass, che invece pagano a seconda della tratta percorsa. Il pagamento avviene a ogni svincolo o barriera, in entrata, sia in direzione nord che sud. Quindi chi viaggia verso nord paga alla barriera di Nocera Inferiore, mentre chi viaggia verso sud paga alla barriera di Napoli Barra/Sud. Fa eccezione lo svincolo di Cava de’ Tirreni, posto prima della prima barriera (Nocera Inferiore): in questo caso chi viaggia in direzione nord paga in uscita, mentre chi viaggia in direzione sud paga in entrata come i restanti svincoli.

AUTOSTRADA A3: CARTE VISA E MASTERCARD NON SONO PIÙ AMMESSE

Dunque la società che gestisce l’autostrada A3 ha comunicato alla clientela che dal 1° maggio 2024 non accetta più carte Visa e Mastercard per il pagamento del pedaggio. Restano invece valide la carte American Express e Bancomat (circuito Fastpay).

L’avviso è stato pubblicato sul sito web della società e affisso con appositi cartelli ai caselli autostradali lungo la tratta interessata. Non sono stati forniti i motivi di questa decisione che causerà senza dubbio disagi ai numerosi utenti dell’autostrada A3 sprovvisti del Telepass e degli altri dispositivi di telepedaggio, e che non usano carte American Express e Bancomat/Fastpay. Per loro non rimane altro che dotarsi del caro e vecchio contante prima di intraprendere il viaggio.

Questa scelta un po’ strana della SPN si aggiunge all’aumento di 20 centesimi sulla tariffa dell’autostrada A3 introdotto a gennaio, ma non applicato agli utenti del sistema di telepedaggio. Che però a loro volta si vedranno aumentare la tariffa dell’abbonamento a Telepass Base da 1,83 a 3,90 euro al mese a partire dal 1° luglio 2024.