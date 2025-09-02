Autostrada A1 gratis dal 15 settembre 2025: le tratte interessate

A partire dal 15 settembre 2025 e per un periodo di circa 6 mesi, gli automobilisti potranno percorrere gratis un tratto dell’autostrada A1. Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiegando che il provvedimento è stato autorizzato per la totalità dei mezzi in transito che, non potendo percorrere la viabilità stradale a causa di importanti lavori in corso, sceglieranno l’autostrada come percorso alternativo. Continua a leggere per conoscere la tratta autostradale interessata dall’esenzione del pedaggio.

AUTOSTRADA A1 GRATIS DAL 15 SETTEMBRE: ECCO DOVE

Il pedaggio gratuito nell’autostrada A1, approvato dal MIT in collaborazione con ANAS e Autostrade per l’Italia, riguarderà in particolare la tratta di circa 16 km compresa tra il casello di Piacenza Sud e quello di Fiorenzuola d’Arda, in entrambe le direzioni. L’esenzione, prevista da lunedì 15 settembre, è legata ai lavori di adeguamento della SS 9 Emilia tra il km 253+950 e il km 254+150, in corrispondenza del ponte sul fiume Nure, che includono la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio-calcestruzzo in sovrapposizione alle strutture storiche della vecchia infrastruttura. La durata dei lavori è stimata in 180 giorni (6 mesi).

ESENZIONE PEDAGGIO A1 DA SETTEMBRE 2025: COME FUNZIONA

Significa che dal 15 settembre 2025 ad approssimativamente il 15 marzo 2026 (data da confermare) tutti i mezzi di trasporto che solitamente percorrono la tratta della Strada Statale 9 interessata da lavori, potranno viaggiare sull’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, senza pagare il pedaggio. La misura, che risponde alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino, è finalizzata a evitare la congestione sulle viabilità comunali limitrofe. ​Come detto, l’esenzione riguarda la totalità dei mezzi in transito attraverso le due stazioni autostradali e consentirà di ridurre al minimo i disagi alla circolazione durante i lavori, mantenendo i necessari standard di sicurezza.

A1 GRATIS TRA PIACENZA E FIORENZUOLA: BENEFICI PER AUTO E CAMION

L’introduzione del pedaggio gratuito sull’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola rappresenta senza dubbio un vantaggio concreto per la circolazione delle auto e dei camion. Gli automobilisti potranno usufruire di un collegamento rapido senza sostenere costi di autostrada, mentre gli autotrasportatori beneficeranno di un risparmio significativo nei loro spostamenti quotidiani. Inoltre, la circolazione dei mezzi pesanti verrà canalizzata sull’autostrada, evitando che i camion gravino sulla viabilità locale, spesso meno adatta a sopportare carichi elevati.