Auto vecchie e inquinanti: in Sardegna il 57% non supera Euro 4

In Sardegna forse hanno un problema (ma non ce l’hanno soltanto loro) se il 57% delle auto in circolazione arriva fino alla classe ambientale Euro 4. Significa che più della metà del parco circolante dell’isola supera indicativamente i 15 anni di età, non proprio il massimo se l’obiettivo comune è svecchiare il parco auto con vetture più nuove ed ecologiche.

IN SARDEGNA SOLO 3.000 AUTO ELETTRICHE, LO 0,3% DEL PARCO

Nello specifico, quasi 640 mila autovetture, ossia il 57,5% di tutte quelle circolanti in Sardegna, sono classificate da Euro 4 in giù e 772 mila veicoli hanno più di 10 anni di anzianità. Con questi dati la regione si piazza al settimo posto tra le regioni con le auto più vecchie e più inquinanti. Del milione e 111 mila veicoli circolanti, 510 mila sono alimentati a benzina (45,9%), 538 mila a gasolio (48,4%), 31 mila sono ibridi (2,8%), 3 mila elettrici (0,3%) e 28 mila (2,5%) di cui non è nota l’alimentazione. Il dato sulle auto elettriche in Sardegna appare molto negativo, ma nel 2021 gli automobilisti sardi possessori di un veicolo 100% elettrico erano appena 253, quindi in soli due anni c’è stato un aumento del +1085.77%. E anche le ibride sono cresciute del +710,67% in un biennio.

SARDEGNA INDIETRO SUL FRONTE DELLE AUTO ECOLOGICHE, MA IN CRESCITA

Questi numeri sono contenuti nel dossier “Impatto ambientale delle autovetture in Sardegna“, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su fonte ACI 2023. “Sebbene molte auto in circolazione siano ancora piuttosto vecchie” hanno affermato Giacomo Meloni e Daniele Serra di Confartigianato Sardegna, confermando le prime impressioni, “si sta verificando un sensibile incremento di veicoli alimentati con fonti alternative ai tradizionali benzina e diesel, anche se, al momento, rappresentano solo una piccola frazione rispetto alle più diffuse. Occorre ricordare che fino a pochi anni fa l’isola non disponeva affatto di alternative ai carburanti tradizionali come benzina, diesel e GPL, motivo per cui il mercato delle auto ecologiche era pressoché inesistente“.

AUTO VECCHIE E INQUINANTI IN SARDEGNA: 558 MILA HANNO OLTRE 15 ANNI

Dall’analisi, che ha raffrontato i dati tra il 2021 e 2023, è emersa anche la crescita generale del circolante passato da 1.068.000 unità a 1.111.000, per un saldo netto positivo di 43 autoveicoli. Tra le auto circolanti in Sardegna 97 mila sono in classe ambientale Euro 0 (8,73%), 25 mila sono Euro 1 (2,25%), 79 mila euro 2 (7,11%), 134 mila Euro 3 (12,06%), 302 mila Euro 4 (27,18%), 179 mila Euro 5 (16,11%) e 289 mila Euro 6 (26,01%). Per ciò che riguarda l’anzianità, 44 mila autovetture hanno meno di 2 anni (3,96%), 92 mila tra i 2 e i 4 anni (8,28%), 199 mila tra i 5 e i 9 anni (17,91%), 213 mila tra i 5 e i 9 anni (19,17%), 213 mila tra i 10 e i 15 anni (19,17%) e ben 558 mila hanno oltre 15 anni (50,23%). Il maggior numero di auto ibride o elettriche si trova a Cagliari.