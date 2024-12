Auto usate più danneggiate: costi di riparazione fino a 14 mila euro

L’acquisto di un’auto usata può essere un compito arduo, soprattutto quando si tratta di valutare lo stato del veicolo e la sua storia. Un recente studio condotto da carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha rivelato alcuni spunti interessanti sulle auto usate più danneggiate in Italia. Lo studio, che ha analizzato i rapporti sulla storia dei veicoli acquistati dagli utenti tra ottobre 2023 e ottobre 2024, ha scoperto che i modelli di lusso sono tra i più danneggiati. Vediamo più nel dettaglio.

AUTO USATE: QUALI SONO LE PIU’ DANNEGGIATE

Fra tutti i veicoli controllati su carVertical dagli automobilisti italiani, scopriamo quali sono quelli che hanno registrato il tasso di danni più elevato:

Porsche (48%) ;

; BMW (39%);

Mini (23%);

Volkswagen (18%);

Audi (18%).

Questi risultati evidenziano la necessità per i potenziali acquirenti di essere particolarmente cauti quando prendono in considerazione l’acquisto di auto usate di queste marche. È essenziale informarsi sui danni e sulle riparazioni precedenti con il venditore e condurre controlli approfonditi per evitare costosi imprevisti.

AUTO USATE PIU’ DANNEGGIATE: IL PROBLEMA DELL’IMPORTAZIONE

Secondo il report, un fattore che contribuisce all’elevato tasso di danni nei modelli di lusso è la loro frequente importazione da altri Paesi dopo essere stati riparati a basso costo. Molti veicoli coinvolti in incidenti gravi vengono importati in Europa dagli Stati Uniti. Inoltre, i veicoli tendono a essere coinvolti in incidenti ogni 5-10 anni, indipendentemente dalla nazione in cui vengono acquistati. Poiché l’età media delle auto controllate in Italia è di 8,4 anni, è probabile che siano state coinvolte in almeno un incidente.

Lo studio ha anche rivelato che il costo della riparazione di un veicolo danneggiato varia a seconda della marca. Le auto di classe economica tendono ad avere costi di riparazione inferiori, mentre anche un piccolo incidente che coinvolge un SUV di lusso può comportare spese di riparazione di migliaia di euro. In Italia, il costo medio dei danni per i veicoli Porsche è stato di 13.966 euro, il più alto tra tutti i marchi controllati da carVertical. A seguire, ci sono i veicoli di:

Jaguar (7.213 €);

(7.213 €); Land Rover (6.832 €).

All’estremo opposto dello spettro compaiono dei marchi che hanno registrato i costi medi dei danni più bassi dello studio:

Lancia (2.803 €);

(2.803 €); Dacia (2.848 €).

AUTO USATE: VERIFICARE LO STATO DEL VEICOLO PRIMA DELL’ACQUISTO

