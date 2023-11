Auto usate: Italia al 10° posto tra i Paesi più trasparenti

Il mercato delle auto usate in Europa non gode sempre della massima trasparenza, spesso caratterizzato da veicoli con km scalati o danneggiamenti nascosti. L’indagine condotta da carVertical propone la classifica dei Paesi europei più trasparenti e affidabili nella compravendita di auto usate. Questa classifica si basa su dati raccolti tramite la piattaforma carVertical, specializzata nel ricostruire lo storico e i chilometri reali delle auto attraverso il numero di identificazione del veicolo (VIN). L’Italia si trova al 10° posto in questa classifica, con alcune sfumature che meritano un’analisi approfondita. Ecco tutti i dettagli dell’indagine e la classifica ai paragrafi seguenti.

ITALIA AL 10° POSTO NELLA TRASPARENZA SULLE AUTO USATE IN VENDITA

L’indagine di carVertical su 25 Paesi europei pone l’Italia al 10° posto. Ciò significa che il 4,8% dei veicoli controllati su carVertical in Italia ha un chilometraggio modificato. Mentre sembrerebbe che il numero di casi di frode legato al chilometraggio sia diminuito rispetto all’anno precedente. L’aspetto più interessante del report è che in Italia, le auto con chilometraggio modificato presentano in media una discrepanza di 78.658 chilometri, un dato significativo che evidenzia il rischio associato all’acquisto di auto usate senza aver fatto prima i controlli di cui parliamo al paragrafo seguente.

Riguardo invece ai danneggiamenti subiti dalle auto, il 13,1% di veicoli controllati Italia ha subito danni, con un costo medio di riparazione di 7.643 euro. Inoltre, secondo l’indagine della piattaforma, il 19,8% delle auto in Italia è importato da altri Paesi. carVertical spiega che, poiché i veicoli controllati tramite VIN hanno in media un’età di 8,9 anni, queste auto hanno già perso parte del loro valore e sono spesso soggette a manipolazioni dei chilometri al fine di aumentare il loro prezzo di vendita.

COME VERIFICARE KM E STORICO DELLE AUTO USATE

Tutelarsi dalla truffa dei km scalati sulle auto usate, oggi è molto più semplice rispetto al passato grazie ad un servizio online utile e veloce che abbiamo provato e approvato per voi e che si basa su centinaia di database provenienti da 32 Paesi.

Basta inserire il numero di telaio (chiamato anche “VIN”), o la targa dell’auto, per sapere tutto sull’auto usata che stai pensando di acquistare.

lo storico dei chilometri dell’auto usata ;

dei ; lo storico dei tagliandi effettuati;

dei effettuati; se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero ;

; eventuali incidenti rilevanti ed il loro costo;

ed il loro costo; se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio;

Grazie a questo servizio online potrai sapere tutto sulla storia dell’auto usata che hai deciso di comprare. Perché rischiare di spendere migliaia di euro senza prima controllare lo storico dell’auto usata dei tuoi sogni?

CONFRONTO CON ALTRI PAESI EUROPEI SULLA TRASPARENZA DELLE AUTO USATE IN VENDITA

Guardando agli altri Paesi europei, in Francia, il 3,3% delle auto ha chilometraggio modificato, mentre il 41,2% ha subito danni. La percentuale di auto importate però è significativamente più alta rispetto all’Italia, raggiungendo il 45,4%.

I Paesi dell’Europa occidentale e quelli scandinavi si distinguono per la loro maggiore trasparenza. Il Regno Unito, in particolare, occupa la prima posizione nell’Indice di Trasparenza del Mercato, con un basso tasso di importazione (2,2%) e percentuali relativamente basse di auto con chilometraggio modificato (2,7%). Anche Germania, Svizzera, Danimarca, etc. registrano tassi più bassi di frodi rispetto ad altre parti d’Europa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

EUROPA ORIENTALE: MAGGIORI SFIDE ALLA TRASPARENZA

L’Europa orientale presenta sfide significative in termini di trasparenza del mercato delle auto usate. Paesi come Ucraina, Lettonia, Lituania, Estonia, Romania e Polonia si collocano tra i mercati meno trasparenti. Ad esempio, in Ucraina, l’8,5% delle auto ha subito manipolazioni al contachilometri e il 49,7% ha subito danni. L’Ucraina presenta anche una delle percentuali più elevate di auto importate in Europa, pari all’82,4%.

La situazione non è migliore in Lituania, Romania e Polonia, dove le percentuali di auto danneggiate e con chilometraggio modificato sono significative. Questi dati sono attribuiti anche al numero elevato di auto importate, alla qualità delle riparazioni dubbie e alla mancanza di adeguate leggi sulla prevenzione delle frodi.