Auto usate: -5,7% i passaggi di proprietà ad agosto

Le auto elettriche usate crescono ma il saldo dei passaggi di proprietà diminuisce ad agosto 2022 e il parco circolante si allarga e invecchia

I passaggi di proprietà auto usate ad agosto al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome dei venditori professionali) hanno registrato una variazione del -5,7% rispetto ad agosto 2021. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA. Ad agosto 2022 ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 240 usate e 203 nei primi otto mesi dell’anno. Ecco i dati in dettaglio del bilancio su auto usate, passaggi di proprietà e radiazioni.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

Le auto usate vendute ad agosto 2022 sono in totale 173.086. Le auto usate più vendute per alimentazione vedono però in testa sempre le motorizzazioni tradizionali (gasolio e benzina):

– benzina, 36,4%;

– diesel, 49,5%;

– ibride a benzina, 3%;

– ibride a benzina, 0,3%;

– elettriche 0,5%.

Nei mini passaggi, cioè le auto che passano in mano ai salonisti, si confermano in testa le auto diesel (53,6% di quota ad agosto 2022, in calo rispetto ad agosto 2021, quando era il 56,9%), mentre l’incidenza delle ibride a benzina raggiunge il 4,6%.

RADIAZIONI AUTO USATE IN CALO DEL 25%

Ad agosto il parco circolante italiano continua a crescere, anche per la riduzione delle radiazioni. Le radiazioni di autovetture hanno evidenziato un calo del 25,3% rispetto ad agosto 2021, con appena 61.790 pratiche: numero in assoluto più basso per il mese di agosto. Il tasso unitario di sostituzione mensile si attesta pertanto a 0,86 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 86), scendendo complessivamente a 0,81 nei primi otto mesi dell’anno. Contrazione mensile anche per le radiazioni di motocicli, con una variazione negativa del 7,4% nel mese di agosto rispetto all’analogo mese del 2021.

BILANCIO AUTO USATE DALL’INIZIO DELL’ANNO

In totale nei primi otto mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 i passaggi netti di proprietà sono diminuiti dell’11,3% per le auto, del 6,2% per i motocicli e del 9,3% per tutti i veicoli. Da gennaio ad agosto 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 le radiazioni sono diminuite del 30,3% per le autovetture, del 2,8% per i motocicli e del 27,8% per tutti i veicoli.