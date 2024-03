Auto usata con 10 anni e 77 mila km: così la comprano gli italiani

L’acquisto dell’auto usata in Italia è da sempre un’alternativa più conveniente all’auto nuova. La media italiana è di circa 2 auto usate vendute per ogni nuova immatricolazione. Nel tempo però l’inflazione e l’invecchiamento del parco circolante hanno modellato la scelta degli italiani. Un recente studio commissionato da Arval Italia e condotto da GiPA ha indagato sulle preferenze degli italiani nell’acquisto di auto usate. In media gli italiani cercano un’auto usata piccola, non tanto giovane ma che non abbia percorso troppi km. Ecco nel dettaglio i risultati dell’analisi Arval – GiPA.

IL PROFILO DELL’AUTO USATA PREFERITA DAGLI ITALIANI

Secondo i risultati dell’indagine, le caratteristiche dell’auto usata preferita dagli italiani sono:

compatta, utilitaria o citycar ;

; motore diesel o benzina ;

; età media di poco più superiore a 10 anni ;

media di poco più ; percorrenza media: 77.000 km.

Questo profilo riflette le tendenze attuali del mercato, con una significativa quota di auto usate che superano i 7 anni di età (oltre 50%) e alcune i 20 anni (20%), specialmente nelle isole italiane (29%). Di conseguenza le auto ibride ed elettriche rappresentano solo una piccola percentuale delle vetture di seconda mano, rispettivamente il 6% e l’1%, in linea con il parco circolante totale. Tuttavia, è importante notare che il 43% delle auto usate è ancora alimentato a gasolio, una percentuale leggermente superiore rispetto al totale del parco circolante (40%).

COME ACQUISTANO L’AUTO USATA GLI ITALIANI

L’indagine ha rivelato che la maggior parte degli acquirenti (54%) sceglie autonomamente l’auto usata da acquistare, mentre il 42% delega la decisione a un’altra persona. È interessante notare anche in questo caso che solo nel 13% dei casi l’intenzione iniziale era quella di acquistare un’auto nuova. Il motivo principale dell’acquisto di un’auto usate è:

il prezzo di acquisto per il 64% dei consumatori;

per il dei consumatori; la svalutazione delle auto per il 16% ;

; i tempi di consegna delle auto nuove troppo lunghi per il 12%.

La ricerca di informazioni sull’auto prima dell’acquisto è una prassi comune; lo fa il 75% degli acquirenti che cerca informazioni, soprattutto su internet, per verificare i chilometri reali dell’auto, il rispetto della manutenzione programmata e su eventuali incidenti subiti in passato. Tuttavia, nonostante la ricerca online, il 66% degli acquirenti completa l’acquisto presso il venditore, di cui il 25% dichiara di aver acquistato in modalità mista.

DOVE ACQUISTANO L’AUTO USATA GLI ITALIANI

Per quanto riguarda i luoghi e canali di acquisto fisico, le compravendite tra privati ​​sono le più comuni (34% dei casi), seguite dai concessionari ufficiali (31%), dai salonisti indipendenti (30%) e in ultimo gli autoriparatori (8%). Per i canali digitali, i portali di vendita di vetture usate e i social media sono le piattaforme più utilizzate.

“Grazie alla collaborazione tra Arval Italia e GiPA, è stato possibile capire come si muovono i privati che scelgono di acquistare un veicolo usato” dichiara Emmanuel Lufray, Direttore Remarketing di Arval Italia. “Che si tratti di vetture destinate ai professionisti del settore o ai privati tramite i nostri partner, siamo in grado di mettere a disposizione mezzi attentamente selezionati”.