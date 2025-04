Auto storiche esportate negli USA: esenti dai dazi di Trump

Dal 3 aprile 2025 esportare auto negli USA costa un bel 25% in più a causa dei dazi imposti da Trump. Sulle implicazioni che ciò comporta per l’industria automobilistica mondiale ne abbiamo parlato altrove, ma pare tuttavia che una nicchia di vetture riuscirà a salvarsi dalla furia doganale del presidente americano. Parliamo delle auto storiche, che dovrebbero essere esenti dai nuovi dazi USA restando con l’attuale aliquota del 2,5%.

AUTO STORICHE SI SALVANO DAI DAZI DI TRUMP

Riportano questa notizia Bloomberg e altri siti d’oltreoceano, spiegando che i dazi imposti da Trump al mondo dei motori non riguardano le auto storiche e d’epoca, intese come quelle con almeno 25 anni di età. Inizialmente si temeva che anche le classic car dovessero subire lo stesso trattamento delle altre autovetture, ma un’attenta lettura dell’ordine esecutivo della presidenza USA che ha introdotto tariffe doganali del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti (e dal 3 maggio lo stesso varrà per la componentistica) ha rilevato come le auto storiche siano escluse dalla nuova tassazione.

PER LE AUTO STORICHE RESTANO I DAZI DEL 2,5%

In particolare il punto A lettera (e) dell’Allegato 1 (Annex 1) dispone che sui veicoli per il trasporto passeggeri e sugli autocarri leggeri importati da tutti i Paesi, fabbricati almeno 25 anni prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe doganali, si applicano le aliquote HTSUS elencate nel punto A lettera (b) che fanno riferimento a specifiche voci tutte tassate del 2,5%. Quindi il dazio per chi vuole importare un’auto storica negli USA non aumenta del 25% come per le autovetture nuove ma resta del 2,5%, in pratica non è cambiato nulla.

DAZI AUTO STORICHE: SOSPIRO DI SOLLIEVO PER I COLLEZIONISTI AMERICANI

Alla luce di questa precisazione tirano senz’altro un sospiro di sollievo i tanti esportatori europei e giapponesi e i tantissimi collezionisti americani, visto un dazio del 25% avrebbe azzoppato il mercato della compravendita di auto storiche che negli Stati Uniti risulta particolarmente florido. L’esenzione per le auto ultra-venticinquennali è stata probabilmente disposta considerando la 25-Year Import Rule, la norma federale che vieta l’importazione di veicoli stranieri che non soddisfino gli standard di sicurezza e di emissioni odierni a meno che non abbiano almeno 25 anni di età.

Dubbi invece, come spiega Ruoteclassiche, per quanto riguarda i ricambi, per cui i dazi saranno definiti a inizio maggio: sarà curioso vedere come cambierà il trattamento da parte delle dogane USA verso i pezzi usati, cosiddetti new old stock (da noi meglio noti come fondi di magazzino), e verso i ricambi costruiti oggi ma per le vecchie vetture.