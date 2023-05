Auto per abitante: in Valle d’Aosta la media più alta nell’UE

Nel 2021, secondo i dati Eurostat, il numero medio di auto per abitante è aumentato nell’UE da 0,53 a 0,57. Il dato italiano, sfalsato di un anno e relativo al 2020, ha registrato un aumento dell’1% circa a livello nazionale attestandosi a 0,67 auto per abitante, terzo valore assoluto dopo Polonia e Lussemburgo. Analizzando invece i dati a livello regionale, l’Italia piazza ben 4 regioni nella top-10 europea dei territori con il più alto numero di vetture pro-capite. E al primo posto assoluto c’è la Valle d’Aosta.

VALLE D’AOSTA: 1.787 AUTO OGNI 1.000 ABITANTI, PRIMA IN EUROPA

Proprio così: la Valle d’Aosta è in testa tra i territori dell’UE come numero di auto per abitante, con ben 1.787 veicoli ogni 1.000 persone. Insomma, non siamo così lontani dalle due vetture a testa. Per Eurostat il primato della regione autonoma ‘schiacciata’ tra Piemonte e Francia è influenzato dalle favorevoli norme fiscali che incoraggiano l’acquisto di veicoli. E anche, aggiungiamo noi, da un reddito pro-capite superiore alla media e dalla natura del territorio con molte zone accessibili solo in auto.

Come detto, nelle prime 10 posizioni delle regioni con più macchine ogni 1.000 abitanti ci sono altre tre realtà italiane: Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano (rispettivamente al 2° e al 3° posto) e Umbria. Completano la classifica le Isole Aland (Finlandia), la provincia di Flevoland (Paesi Bassi), la regione dell’Attica (Grecia), il Distretto di Varsavia (Polonia), la regione di Opole (Polonia) e la regione di Praga (Repubblica Ceca). Il riepilogo nella seguente tabella:

All’estremo opposto, 4 delle 10 regioni europee con il minor tasso di motorizzazione nel 2021 si trovano in Grecia, 2 in Romania, 2 in Francia, 1 in Germania e 1 in Ungheria. Eccezionalmente basso il valore della provincia francese d’oltremare di Mayotte: appena 78 autovetture per 1.000 abitanti. Ecco il riepilogo dei territori con meno auto:

AUTO PER ABITANTE IN UE: ROMANIA E POLONIA I PAESI CON IL MAGGIOR TASSO DI CRESCITA IN 20 ANNI

Facendo invece una valutazione generale, nell’arco di vent’anni tra il 2001 e il 2021 la Romania ha registrato il tasso di crescita annuo più elevato per ciò che concerne il numero di auto ogni 1.000 abitanti (+5,4%), seguita dalla Polonia (+4,5%). La seguente tabella è parecchio esplicativa:

Viceversa Malta e Paesi Bassi (entrambi +0,9%), Spagna (+0,8%), Francia e Italia (entrambi +0,7%), Belgio e Austria (entrambi +0,5%), Germania e Lussemburgo ( entrambi +0,4%) e Svezia (+0,3%) sono stati i Paesi che hanno registrato un tasso di crescita inferiore all’1%. Possiamo quindi dire che tra il 2001 e il 2021 i Paesi baltici e quelli dell’Europa centrale e orientale dell’UE hanno registrato una crescita maggiore rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale.

AUTO PRO CAPITE: LA MAPPA DELL’EUROPA

Per finire, la mappa in basso evidenzia le differenze significative osservate tra i diversi Stati dell’UE quando si considera il numero di auto per 1 000 abitanti nel 2021. Sebbene in grande crescita nell’ultimo ventennio, i Paesi dell’Europa orientale, Polonia a parte, sono ancora indietro rispetto all’Europa occidentale. Tuttavia molte nazioni presentano marcate disparità regionali.