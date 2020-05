Auto nuove e prezzi in calo: ad aprile si fermano a -0,4%

La discesa delle auto nuove con i prezzi in calo ne rende più favorevole l’acquisto. Ecco l’andamento dei prezzi e le previsioni sulle auto usate

Auto nuove e prezzi in calo anche ad aprile con un trend che continua dall’inizio del 2020. I prezzi delle autovetture nuove sono scesi a +2% con una diminuzione meno marcata (-0,4%) rispetto a mesi precedenti. Ecco una fotografia sull’andamento dei prezzi delle auto nuove rispetto al costo manutenzione e prezzi auto usate, in un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec.

AUTO NUOVE E PREZZI IN CALO, PIÙ BASSI DAL 2018

Ad aprile 2020 il tasso di crescita su base annua del prezzo delle auto nuove è diminuito per il terzo mese consecutivo, portandosi al +2% rispetto al 2019, il minimo mai raggiunto dal giugno 2018. Il rallentamento rispecchia l’andamento tendenziale al ribasso dell’inflazione (da +0,5% di gennaio a zero ad aprile). La dinamica dei prezzi delle auto nuove emerge da un’elaborazione degli indici Istat dei prezzi al consumo. I dati elaborati durante l’emergenza Coronavirus, mettono in evidenza anche i primi segnali di tensione sui prezzi delle auto nuove per effetto della pandemia. E’ ipotizzabile che la contrazione della domanda di auto, per il lockdown, abbia spinto il mercato del nuovo verso un progressivo ridimensionamento dei prezzi.

PREZZI AUTO USATE E QUOTAZIONI IN RISALITA

L’elaborazione dell’Osservatorio ha preso poi in considerazione anche i prezzi delle autovetture usate. Ad aprile le quotazioni auto usate sono diminuite dell’-1% su base tendenziale. Si tratta tuttavia di un calo meno marcato rispetto a quello di marzo (-1,2%) e soprattutto di quello di gennaio (-1,7%). Questa situazione confermare l’ipotesi che i prezzi dell’usato, dopo anni di cali, si stiano proiettando verso una risalita. E’ atteso anche uno scenario di mercato più favorevole per le auto usate dopo il Coronavirus, se si pensa che molti potrebbero dover rivedere i piani di acquisto dell’auto nuova. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

PREZZI AUTO E MANUTENZIONE IN OFFICINA

Dall’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec emerge infine il quadro per quanto riguarda l’andamento dei prezzi relativi alla manutenzione auto. Sempre considerando il mese di aprile, i prezzi hanno fatto registrare un incremento tendenziale modesto (+1,1%), in lieve rallentamento dopo il +1,2% di marzo e di febbraio e il +1,3% di gennaio.