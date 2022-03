Auto a noleggio di Brand cinesi: quanto sono sicure?

Le società di auto a noleggio guardano con interesse i Costruttori cinesi: ecco quanto sono davvero sicure le auto cinesi nei crash test Euro NCAP

Il mondo dell’autonoleggio è destinato a cambiare profondamente con la diffusione delle auto elettriche e Plug-in, più costose per le aziende a cui si prospettano sempre più appetibili Brand di provenienza cinese. Un interessante spunto di riflessione condiviso da Fleet&Mobility, che ci porta ad approfondire un altro aspetto che crediamo sia prioritario: la sicurezza delle auto cinesi in caso d’incidente.

COSTRUTTORI AUTO A UN BIVIO, PREFERIRANNO I PRIVATI

Non è un segreto che il costo delle auto elettriche e Plug-in sia sempre più alto, una condizione che vede allentare il legame storico tra i Costruttori e le società di noleggio auto. Da un lato le aziende di noleggio a breve termine sono meno incentivate ad investire in una tecnologia di cui non è ancora certa la svalutazione e quindi il valore residuo per la capitalizzazione futura. Dall’altro i Costruttori alle prese con difficoltà di approvvigionamento componenti, guarderanno con maggiore interesse ai clienti privati, anziché alle società di autonoleggio per:

– tenere buoni i concessionari della rete (possono creare un flusso di cassa attraverso permute e gestiscono con il parco auto disponibile le carenze di consegne, al di là delle annunciate vendite online);

– ai clienti l’auto costa più di quanto pagano le società di autonoleggio, che invece stipulano prezzi al ribasso su maggiori volumi e altre condizioni vincolanti;

AUTO A NOLEGGIO CINESI: PERCHÉ SONO PIU’ APPETIBILI?

Questo contesto ha creato un vuoto enorme, ANIASA ha già avvertito che mancano le auto nuove da mettere in parco per il noleggio della stagione estiva 2022. E secondo le previsioni riportate da Pier Luigi Del Viscovo, Centro Studi Fleet&Mobility, i noleggiatori si stanno già rivolgendo a costruttori e Brand dalla Cina. “Ai brand cinesi ovviamente conviene entrare nel canale del noleggio, che può fornire a potenziali clienti l’occasione di conoscere e provare le macchine, oltre a generare dopo qualche mese un usato appetibile”, scrive Del Viscovo su Linkedin. Se sempre più noleggiatori si rivolgeranno ai cinesi, che sicurezza media ci sarà per i clienti?

AUTO CINESI IN VENDITA IN ITALIA: QUANTO SONO SICURE?

Ecco le auto cinesi vendute in Italia al 2022 e accanto i risultati dei crash test di sicurezza Euro NCAP:

– Aiways U5: 3 stelle nel crash test Euro NCAP (2019);

– DR Automobiles: Non ancora testate da enti indipendenti;

– EVO: Non ancora testate da enti indipendenti;

– Haval: Non ancora testate da enti indipendenti;

– Link&Co 01: 5 stelle nel crash test Euro NCAP (2021);

– MG Marvel R: 4 stelle nel crash test Euro NCAP (2021);

– MG HS: 5 stelle nel crash test Euro NCAP (2019);

– MG ZS EV: 5 stelle nel crash test Euro NCAP (2019);

– NIO ES8: 5 stelle nel crash test Euro NCAP (2021);