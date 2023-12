Aumento Telepass Family 2024: l’Assistenza Stradale costa di più

I clienti Telepass Family (offerta base) che avevano attivato il servizio di Assistenza Stradale solo Italia hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’azienda che annuncia un aumento del costo del servizio a partire dal 1° marzo 2024. Proviamo a saperne di più.

CHE COS’È E QUANTO COSTA L’ASSISTENZA STRADALE DI TELEPASS

Il servizio di Assistenza Stradale di Telepass, attivabile su richiesta dei clienti Family e Business con una maggiorazione sul costo del canone e riservato ai veicoli fino a 35 quintali (esclusi gli autobus), consente di ricevere soccorso meccanico gratuito in caso di guasto, incendio o incidente in autostrada e sulla viabilità ordinaria, più una serie di altre prestazioni come l’auto sostitutiva, le spese d’albergo e un consulto medico. Il servizio di Assistenza Stradale può essere ‘solo Italia’, cioè valido esclusivamente sul nostro territorio nazionale, o esteso ai Paesi UE/SEE. Nel primo caso costa 1,50 € al mese, nel secondo 2 € al mese (in aggiunta al canone di Telepass Family o Business).

TELEPASS FAMILY: NEL 2024 AUMENTA L’ASSISTENZA STRADALE SOLO ITALIA (E NON SOLO)

Tuttavia, come già anticipato, a partire dal 1° marzo 2024 il servizio di Assistenza Stradale solo Italia di Telepass subirà un aumento del costo di 0,50 €/mese “dettato dall’esigenza di migliorare gli standard qualitativi del servizio”, così com’è scritto nella comunicazione inviata ai clienti, passando pertanto a 2 €/mese. Telepass invita i clienti a prendere visione della Proposta di modifica unilaterale delle condizioni del servizio, precisando che quest’ultima sarà considerata accettata qualora il cliente non receda dal contratto entro il 29 febbraio 2024, senza alcun onere né costo per la disattivazione. Vige dunque il meccanismo del silenzio-assenso: in assenza di recesso entro il termine previsto, la modifica si intenderà accettata.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 aumenta anche l’offerta Telepass Easy che passa da 2 € a 2,50 € al mese sia per i nuovi che per i già clienti.

ALTRE COSE DA SAPERE

Per ulteriori informazioni i clienti possono prendere visione della Guida ai servizi assistenza stradale solo Italia valida dal 1° marzo 2024. Intanto precisiamo che per usufruire del servizio di Assistenza Stradale occorre chiamare il numero 800.108.108 (in alternativa 02.26609135) e comunicare le proprie generalità, un recapito telefonico, il codice della tessera che si trova nell’app Telepass o nell’area riservata del sito, la marca, il modello e la targa del veicolo collegato al dispositivo Telepass sul quale si vuole attivare l’Assistenza Stradale e il tipo di servizio richiesto (solo Italia o Europa). Il Centro Servizi, una volta identificato il cliente e accertata la validità della richiesta, comunicherà un codice di autorizzazione, detto Numero Dossier, a cui si dovrà fare sempre riferimento per fruire del servizio.